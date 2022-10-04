Tử vi ngày 4/10: PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, sự nghiệp phất lên, thăng tiến ầm ầm, đi đâu cũng vấp phải tài lộc, may mắn chồng chất

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 04:25

Tử vi ngày 4/10, 3 con giáp phúc khí dâng trào, sự nghiệp lẫn tài lộc đều phất phát, thăng tiến trong tầm tay, giàu có trong tầm với

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày hôm nay, dưới sự trợ giúp của Tam Hợp. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của bạn. 

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Tử vi ngày 4/10: PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, sự nghiệp phất lên, thăng tiến ầm ầm, đi đâu cũng vấp phải tài lộc, may mắn chồng chất - Ảnh 1
Người tuổi Mùi dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người trong ngày hôm nay, dưới sự trợ giúp của Tam Hợp. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão đón nhận tin vui trong vận trình công danh sự nghiệp. Những việc tốt con giáp này làm đã mang lại kết quả bất ngờ. Nhờ tấm lòng hào hiệp, nhiệt tình mà bản mệnh đã có những cơ hội mới trong công việc của mình, có thêm thời gian để phát triển tương lai.

Con giáp này luôn nhiệt tình, năng nổ và không ngần ngại giúp đỡ mọi người. Trong công việc, bản mệnh vẫn hoàn thành xuất sắc và nhờ thế mà được cấp trên dành nhiều lợi khen ngợi, đồng nghiệp cũng quý mến.

Đường tài lộc của người tuổi Mão trong ngày thứ tư này rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Chính sự nhạy bén của con giáp này là bí quyết thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Tử vi ngày 4/10: PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, sự nghiệp phất lên, thăng tiến ầm ầm, đi đâu cũng vấp phải tài lộc, may mắn chồng chất - Ảnh 2
Đường tài lộc của người tuổi Mão trong ngày thứ tư này rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 3 của 12 con giáp, người tuổi Tý đón Chính Ấn soi đường cho vận trình công danh sự nghiệp. Sự thông minh và khoan dung của bạn là ưu thế để bạn giành được lòng người, có được những bước thăng tiến trong công việc.

Không tham danh lợi, bạn làm mọi việc đúng theo lương tâm của mình. Hoàn thành nhiệm vụ đúng với trách nhiệm, không ai có thể chê trách bạn điều gì. Hãy cố gắng tiếp tục phát huy để có thể có được thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Chính Tài chiếu mệnh, tâm trạng vui vẻ lại thêm tiền bạc về tay, hôm nay quả là một ngày may mắn của con giáp này. Nhờ tài tích cóp, tiết kiệm mà bạn có thêm cho mình những khoản kha khá, đã đến lúc tìm thêm những lĩnh vực đầu tư để đồng tiền sinh sôi nảy nở rồi đó.

Tử vi ngày 4/10: PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, sự nghiệp phất lên, thăng tiến ầm ầm, đi đâu cũng vấp phải tài lộc, may mắn chồng chất - Ảnh 3
Xem tử vi thứ 3 của 12 con giáp, người tuổi Tý đón Chính Ấn soi đường cho vận trình công danh sự nghiệp. Sự thông minh và khoan dung của bạn là ưu thế để bạn giành được lòng người, có được những bước thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), quét sạch mây mù, 3 con giáp vận trình thắm đỏ thênh thang, điềm báo thăng quan tiến chức, gia tăng tài sản, gia đạo an nhàn

Đúng trưa ngày Chủ nhật (2/10), 3 con giáp vận trình thắm đỏ, sự nghiệp hanh thuận, tiền bạc gia tăng, an nhàn hưởng thụ

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