Tử vi ngày 3/6/2023: Đúng 14h, Dậu được cấp trên khen ngợi, Hợi khó khăn đủ đường vì có họa thị phi đeo bám

Tử vi hàng ngày, Chính Ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dậu không đến nỗi tệ, hay được cấp trên khen ngợi nhưng đừng chủ quan. Đôi khi bạn khá chậm chạp, trì trệ nên việc vẫn dồn đến ngày sau, tiến độ phải được đẩy nhanh hơn nữa.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên công việc kiếm tiền của bạn biến động theo chiều hướng tích cực, hứa hẹn đạt được nhiều thành công đáng nể. Cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới khá cao.

Được Lục Hợp soi sáng nên tuổi Dậu có đời sống gia đình rất tuyệt vời, êm ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, làm gì cũng thuận. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó, hãy cố gắng cư xử lịch sự và nhã nhặn nhất có thể nhé.

Chính Ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dậu không đến nỗi tệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chiếu theo vận trình tử vi Thứ Bảy 03/06/2023 cho thấy Tuổi Thân sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Thân sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Tuổi Thân cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

May mắn là Tuổi Thân tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân. Nhờ đó dù bị muộn phiền bủa vây nhưng ngay sau đó bản thân đã lấy lại được sự bình tĩnh, những nỗi lo lắng, bất an trong lòng cũng được giải tỏa ít nhiều khiến Tuổi Thân cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Thân sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp ngày 3/6/2023 nói rằng, tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư.

Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.