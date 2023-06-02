Tử vi ngày 3/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, riêng 1 con giáp gặp cản trở trong mọi việc vì Thương Quan chiếu vận

Tâm linh - Tử vi 02/06/2023 15:15

2 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, riêng 1 con giáp gặp cản trở trong ngày 3/6/2023.

Tuổi Mão

Tuổi Mão mà có ý định đi thi, xin việc, xin tăng lương thì nên tạm hoãn vì Thương Quan chiếu vận sẽ cản trở mọi việc. Nếu muốn giữ được cái “ghế” mà mình đang ngồi phải khiêm tốn, không xen vào chuyện của cấp trên. 

Trong ngày Tam Hội mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Song để có được điều này thì người tuổi Mão cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình. 

Vận xui đeo bám mặt tiền bạc vì Mộc khắc Thổ. Tử vi nhắc nhở, trong việc đi lại, di chuyển xa thì con giáp này nên cẩn trọng để phòng tránh những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra làm hao tốn tiền bạc.

Tử vi ngày 3/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, riêng 1 con giáp gặp cản trở trong mọi việc vì Thương Quan chiếu vận - Ảnh 1
Vận xui đeo bám Mão về mặt tiền bạc vì Mộc khắc Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 03/06/2023 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. 

Tình cảm như ý, Tuổi Thìn đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Thìn thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

Có vẻ tình trạng sức khoẻ của Tuổi Thìn hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm Tuổi Thìn nhé.

Tử vi ngày 3/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, riêng 1 con giáp gặp cản trở trong mọi việc vì Thương Quan chiếu vận - Ảnh 2
 Thìn có sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lộ trình thăng tiến của tuổi Tỵ trong ngày hanh thông, con giáp này ngay từ ban đầu đã tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên trong quá trình làm việc, chính vì thế mà cũng nhận được sự ưu ái và giúp đỡ nhiều hơn.

Tử vi 12 con giáp nhận định, tình hình tài lộc khó khăn đủ đường, là người không thích tranh đấu nên tất nhiên bản mệnh cũng chẳng phù hợp với việc đầu tư mạo hiểm hay kinh doanh lớn rồi, cuộc sống cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào công việc hiện tại.

Đôi lứa chia ly vì những chuyện không đâu, dù cảm thấy hối hận với quyết định nóng vội của bản thân nhưng vì cái tôi quá cao nên chẳng ai chịu nhún nhường mà níu giữ tình cảm này.

Tử vi ngày 3/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió, làm đâu thắng đó, riêng 1 con giáp gặp cản trở trong mọi việc vì Thương Quan chiếu vận - Ảnh 3
Lộ trình thăng tiến của tuổi Tỵ trong ngày hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 3/6/2023: Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, Dần có dấu hiệu bị chững lại trong công việc

Tử vi ngày 3/6/2023: Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, Dần có dấu hiệu bị chững lại trong công việc

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