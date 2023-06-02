Tử vi ngày 3/6/2023: Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, Dần có dấu hiệu bị chững lại trong công việc

Tâm linh - Tử vi 02/06/2023 15:04

Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của Dần có dấu hiệu bị chững lại trong ngày 3/6/2023.

Tuổi Tý

Ngày mới của tuổi Tý  về mặt công việc lâm Kiếp Tài cảnh báo nên cẩn thận với tay chân cấp dưới, bạn bè làm ăn chung. Nay tuyệt đối không được giao việc cho người khác hoặc hùn vốn làm ăn chung kẻo mất trắng, tốt nhất nên tự lực cánh sinh. 

Được Tam Hợp phù trợ nên Tý rất may mắn trong đường tình cảm, quan hệ xã giao đến thân thiết đều thuận lợi. Những người đi ký hợp đồng hay đón người thân về sẽ gặp may mắn, hạnh phúc nhân đôi, cuối ngày được nhiều lộc hơn ngày hôm trước. 

Nhưng tử vi thấy cục diện Thổ khắc Thủy cảnh báo con giáp này nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc, xe cộ. Bạn bè mà xin mượn xe thì tuyệt đối không được cho mượn, người lạ cũng vậy. Nay nên an phận đừng động đến tài sản lớn trong nhà.

Tử vi ngày 3/6/2023: Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, Dần có dấu hiệu bị chững lại trong công việc - Ảnh 1
Tý rất may mắn trong đường tình cảm, quan hệ xã giao đến thân thiết đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu ngày 03/06/2023 này không nên nghiêm khắc, gượng ép bản thân quá nhiều. Bạn đang tự giới hạn bản thân vào một khuôn khổ nhất định, chính vì thế những rào cản mà bạn tự tạo ra không làm bạn có thể phát triển tiến tốt hơn trong cuộc sống.

Hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong ngày. Tuổi Sửu nên tận dụng những khoảnh khắc mà nó truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình. Đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn.

Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy hãy uống thật nhiều nước Atiso để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn.

Tử vi ngày 3/6/2023: Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, Dần có dấu hiệu bị chững lại trong công việc - Ảnh 2
Tuổi Sửu nên tận dụng những khoảnh khắc mà nó truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần chững lại, nhắc nhở mệnh chủ nên bớt cái tính bao đồng lại và tập trug vào làm tốt công việc của mình đi, nhiệt tình quá thành ra tự rước bực vào người.

Vấn đề tiền bạc cải thiện lớn, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên công việc làm thêm của bạn có sự phát triển vượt bậc.

Nhân duyên khá buồn tẻ, con giáp độc thân có nhiều sự lựa chọn nhưng lại không thực sự tìm được người phù hợp với mình, cũng có thể là duyên số của bạn chưa tới.

Tử vi ngày 3/6/2023: Tý may mắn trong đường tình duyên nhờ Tam Hợp phù trợ, Dần có dấu hiệu bị chững lại trong công việc - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Dần chững lại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 2/6/2023: Dậu gặp phải rắc rối trong mọi việc, Tuất được 'quý nhân phù trợ', làm đâu thắng đó, tiền tài rủng rỉnh

Tử vi ngày 2/6/2023: Dậu gặp phải rắc rối trong mọi việc, Tuất được 'quý nhân phù trợ', làm đâu thắng đó, tiền tài rủng rỉnh

Dậu gặp phải rắc rối trong mọi việc, Tuất được 'quý nhân phù trợ', làm đâu thắng đó, tiền tài rủng rỉnh trong ngày 2/6/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp tử vi ngày 3/6/2023

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 52 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 55 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 10 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 2 giờ 10 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường