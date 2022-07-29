Tử vi ngày 30/7/2022: 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, tiền đổ về như thác lũ, mua nhà sắm xe hơi

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 18:23

3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, quơ tay là có tiền, giàu sang ập xuống đời trong ngày 30/7/2022.

 

Tuổi Ngọ

con giáp phóng khoáng, ưa dịch chuyển và khám phá nên Ngọ rất thích hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo bay bổng. Khi biết tận dụng sự khôn ngoan, tài năng và trải nghiệm của mình để tiến thân Ngọ ắt có tài vận như ý, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt.

Tử vi ngày 30/7/2022, Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài vận dồi dào. Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu trời cho mình bởi nếu vuột mất bạn sẽ hối hận khôn nguôi. Không chỉ ngày 30/7/2022, từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ uống no lộc trời, phải mua thêm két sắt để chất tiền.

Tử vi ngày 30/7/2022: 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, tiền đổ về như thác lũ, mua nhà sắm xe hơi - Ảnh 1
Tử vi ngày 30/7/2022, Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài vận dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng lại hết mình trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu mà hỗ trợ hết lòng. Nhờ thế, dù không có cây cao bóng cả để tựa nương nhưng Sửu vẫn dễ dàng thành công, gom về bộn tiền với lợi nhuận khổng lồ từ sự nghiệp kinh doanh của mình.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô hay thử sức mình ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất của Sửu. Hãy dốc cạn công sức đầu tư rồi bạn sẽ bất ngờ với món tiền cực lớn mà mình kiếm được trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại sống tình cảm nên Mão được nhiều người yêu mến, quý nhân âm thầm nâng đỡ. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau nên trong công việc hay cuộc sống đều được hỗ trợ, thuận lợi trăm bề.

Tử vi ngày 30/7/2022 Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ xoay chuyển càn khôn, vượng vận tài lộc Mão còn thăng tiến nhanh như vũ bão, tiền cứ ào ào chui vào túi khiến ai cũng hờn ghen. Hơn cả, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, sau một đêm thức giấc đã là đại gia bạc tỷ, tiêu xài phủ phê.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 10 ngày tới (30/7-8/8), xin chúc mừng top 3 con giáp trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm

Tử vi 10 ngày tới (30/7-8/8), xin chúc mừng top 3 con giáp trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng, giàu sang đỉnh điểm vào đúng 10 ngày tới.

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Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi mão

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