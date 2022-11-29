Tử vi ngày 30/11/2022: Top 3 con giáp sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 09:20

Tử vi học có nói, bước vào ngày 30/11, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều điều may mắn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hợp Nhật nguyệt hỗ trợ trong việc tương tác, khi bạn cố gắng để gây ấn tượng đặc biệt với một nhân vật đặc biệt nào đó, và tuyệt vời là bạn có thể làm điều đó mà không gặp khó khăn gì. Ngày 30/11/2022, nhờ có Thiên Ấn mà dường như người tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn để thoát ra khỏi những khuôn khổ, rào cản, bạn như cánh bướm có thể tung bay và tung cánh nơi chân trời mới.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn rất nhiều cho chuyện tình cảm của con giáp này. Đây cũng là lúc hiếm hoi người ấy muốn lắng nghe bạn, do đó nhớ tìm cách để chia sẻ, nói ra lòng mình một cách thẳng thắn. Khi hiểu nhau hơn thì những xung đột cũng sẽ được giảm bớt trong tương lai.

Tử vi ngày 30/11/2022: Top 3 con giáp sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi - Ảnh 1
Ngày 30/11/2022, nhờ có Thiên Ấn mà dường như người tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Thần Tài chiếu cố hết mình vào ngày 30/11/2022,công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào. Đồng thời, bạn có lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới, phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Sửu

Ngày 30/11/2022, đây là thời gian bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp may mắn này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Bạn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng dần khởi sắc, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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