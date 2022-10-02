Tử vi ngày 3/10: Top 3 con giáp được Thần Phật trợ mệnh, số đại phú đại quý, tài lộc tăng lên không dừng

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 08:28

Trong ngày này, những con giáp dưới đây được quý nhân che chở, có cuộc sống khởi sắc hơn trước.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Vào tuần trước, công việc của con giáp tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may.

Tử vi ngày 3/10: Top 3 con giáp được Thần Phật trợ mệnh, số đại phú đại quý, tài lộc tăng lên không dừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bước qua tuần mới, tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc. Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Dần

Trong đầu tuần này, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, mọi may mắn đều đến sẽ đến từ giai đoạn này. Người tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi, khi cơ hội tốt đến như thế này, họ sẽ biết nắm bắt và phát huy, có thể sẽ trở thành đại gia vào thời gian sắp tới, tiền đồ xán lạn, cuộc sống vinh hoa phú quý đang chờ đón phía trước.

Tử vi ngày 3/10: Top 3 con giáp được Thần Phật trợ mệnh, số đại phú đại quý, tài lộc tăng lên không dừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận thế tình duyên của người tuổi Dần cũng rất lý tưởng trong tháng này, tình yêu đôi lứa thăng hoa, hai bên tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn cũng như cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn. Con giáp này được khuyên hãy chủ động chia sẻ cảm xúc và tìm hiểu đối phương nhiều hơn, mối quan hệ đôi bên càng khăng khít.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là người có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Tử vi ngày 3/10: Top 3 con giáp được Thần Phật trợ mệnh, số đại phú đại quý, tài lộc tăng lên không dừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ xuôi chèo mát mái từ đầu tháng 10. Giai đoạn này, đôi lúc bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Cũng từ đây, con giáp may mắn dần hoàn thiện bản thân, vươn mình nhận lộc trời ban.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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