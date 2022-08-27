Tử vi ngày 29/8: 3 con giáp sau “trúng máng” đỏ tình đỏ vận cầm tiền nặng trĩu cả tay, sự nghiệp thăng hoa lên đỉnh cao mới, gia đạo bình an hạnh phúc cả đời

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 15:25

Tử vi ngày 29/08 dự báo 3 con giáp có đường thắng tiến rộng mở, tiền kiếm được nhiều vô số, cả đời bình an hạnh phúc.

Con giáp tuổi Mão

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão trời sinh bản tính lanh lẹ, thông minh, làm việc luôn sáng tạo, giữ vững lập trường và hay đi đầU tìm ra xu hướng mới. Họ thật sự có khả năng thiên bẩm để làm ăn, kinh doanh và chỉ cần tìm được đúng chìa khóa, đúng lĩnh vực, đúng người đúng lúc thì mọi sự sẽ dễ như trở bàn tay. Trong ngày 29/08 được phúc tinh chiếu mệnh, con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công, thắng lợi. Thậm chí chuyện tình cảm cũng nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió, ái tình đào hoa vượng vận, đại hỷ lâm môn. Người nào đã có gia đình dễ có tin vui, ai đang độc thân sẽ sớm lập gia đình.

Tử vi ngày 29/8: 3 con giáp sau “trúng máng” đỏ tình đỏ vận cầm tiền nặng trĩu cả tay, sự nghiệp thăng hoa lên đỉnh cao mới, gia đạo bình an hạnh phúc cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều kiện tiên quyết cho người tuổi Mão, theo tử vi 12 con giáp chính là thực sự cầu thị, giữ chữ tín và hành động theo sự mách bảo của con tim, tuyệt đối không được để đồng tiền làm mờ lý trí. Họ cũng không được ỷ lại vào sự đào hoa mà làm điều xằng bậy, cần giữ tình cảm thủy chung với người phối ngẫu.

Con giáp tuổi Thân

Đừng bất ngờ khi tử vi 12 con giáp bật mí rằng, người cầm tinh con khỉ trong ngày 29/08  tới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu sự cực bất ngờ. Họ sẽ có được sự phò tá, trợ giúp hết mình của bạn bè, bằng hữu, cộng sự, người thân nên sự nghiệp thành danh, tất cả trải thảm đỏ đi tới thành công và may mắn một cách dễ dàng. 

Tử vi ngày 29/8: 3 con giáp sau “trúng máng” đỏ tình đỏ vận cầm tiền nặng trĩu cả tay, sự nghiệp thăng hoa lên đỉnh cao mới, gia đạo bình an hạnh phúc cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không hết, tử vi 12 con giáp còn vô cùng vui mừng khi thấy, họ sẽ có nhiều nguồn thu nhập hấp dẫn đến từ các công việc tay trái khiến cho tiền bạc cầm trên tay nặng trĩu. Cuộc sống của họ và gia đình vì vậy cũng được cải thiện, từ vật chất đến tinh thần. Phàm là người đã có vợ/chồng hay người đang cô đơn, trong ngày 29/08  ắt hẳn vừa có tiền đầy túi lại có tình đầy tim.

Con giáp tuổi Thìn

Tạm biệt nghèo đói, làm bạn với giàu sang là dự đoán của tử vi 12 con giáp dành cho người tuổi Thìn trong ngày 29/08 tới. Họ sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời với tài vận dồi dào, hấp dẫn, mưu cầu chuyện gì cũng thành công dữ dội, thuận buồm xuôi gió.

Tử vi ngày 29/8: 3 con giáp sau “trúng máng” đỏ tình đỏ vận cầm tiền nặng trĩu cả tay, sự nghiệp thăng hoa lên đỉnh cao mới, gia đạo bình an hạnh phúc cả đời - Ảnh 3

Đồng thời, vận số tử vi 12 con giáp cũng khẳng định, họ sẽ cực kỳ may mắn trong chuyện ái tình, chỉ cần nắm bắt vững chắc các cơ hội tuyệt vời trời cho thì việc thoát ế, giã từ đời độc thân là điều vô cùng đơn giản. Cố gắng hết mình, ắt hẳn họ sẽ hóa cá chép vượt vũ môn, thành danh, vinh hoa, hạnh phúc. 

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo vào chiêm nghiệm.

 

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