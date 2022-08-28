Tử vi ngày 29/8/2022, 3 con giáp sẽ bùng nổ tài lộc và may mắn, ngồi yên tiền cũng tự động rơi vào túi

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 20:14

3 con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn và được rất nhiều người giúp đỡ.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân trong ngày 29/8/2022, họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Trong khi đó, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, trong ngày 29/8/2022, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Tử vi ngày 29/8/2022, 3 con giáp sẽ bùng nổ tài lộc và may mắn, ngồi yên tiền cũng tự động rơi vào túi - Ảnh 1
Thân trong ngày 29/8/2022 họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Trong ngày 29/8/2022, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, tuổi Mùi sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Vào ngày 29/8/2022, tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

(*) Thông tin trong bài chỉ có tính chất tham khảo.

 

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Theo tử vi ngày mới, đúng 00h ngày 29/8/2022, 3 con giáp có cơ hội thăng tiến, trúng quả đậm, phất lên như diều gặp gió.

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