Tử vi ngày 29, 30 và 31/5: 3 con giáp coi chừng tiền mất tật mang, bị phá loại chuyện làm ăn lớn, tình yêu thì tan vỡ

Tâm linh - Tử vi 29/05/2023 06:39

Tử vi con giáp cho biết, trong ngày 29, 30 và 31/5 này 3 con giáp dưới đây có nguy cơ bị tiểu nhân ngáng đường làm ăn, khó mà thuận lợi như mong muốn, dễ bị lừa đảo số tiền lớn.

Tuổi Ngọ

Kẻ tiểu nhân vẫn đang rình rập, chờ cơ hội để phá hoại những thành quả mà con giáp này có được trong ngày 29, 30 và 31/5 này. Nếu bản mệnh không biết lợi dụng sức mạnh tập thể, khiêm nhường lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước thì rất có thể sẽ vấp phải cạm bẫy của kẻ xấu. Càng cứng nhắc, bướng bỉnh thì càng dễ mắc phải sai lầm.

Tất nhiên, nhờ được cát tinh cao chiếu nên người tuổi Ngọ về cơ bản hành sự khá thuận lợi, tuy vậy không thể không nhắc đến những nguy cơ có thể mắc phải. Một điều nữa cần nhắc nhở con giáp này, nói ít làm nhiều mới là chân lý. Việc của mình mình lo, việc của người khác hạn chế tham gia, tránh lo chuyện bao đồng, thị phi cũng từ đó mà ra, chuyện xấu nên tránh xa.

Người đang giữ chức vụ cao càng phải giữ cho đầu óc sáng suốt, phán xét khách quan, đưa ra quyết định tỉnh táo. “Mật ngọt chết ruồi”, những lời đường mật biết đâu ẩn phía sau chính là liều thuốc độc. Những trò xu nịnh bợ đỡ của kẻ xấu che mắt, bản mệnh dễ bị lừa gạt, lợi dụng, tới lúc tỉnh ra thì cũng đã muộn rồi.

Tử vi ngày 29, 30 và 31/5: 3 con giáp coi chừng tiền mất tật mang, bị phá loại chuyện làm ăn lớn, tình yêu thì tan vỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc không được như ý vì sai lầm của bạn. Làm việc với những con số lại không tập trung bị hoàn cảnh chi phối làm bạn mắc lỗi nghiêm trọng. Đó là lý do khiến bạn bị cấp trên quở trách. Sai lầm nhỏ nhưng với các con số thì lại là chuyện lớn và bạn có thể bị bồi thường một khoản tiền đó. 

Việc liều lĩnh đầu tư làm ăn, kinh doanh thua lỗ càng làm bạn thêm đau đầu. Cố gắng thay đổi thói quen, làm việc thật nghiêm túc và phải tư vấn ý kiến của người đi trước khi bắt đầu kinh doanh thứ gì đó để tránh tiền bạc không cánh mà bay trong ngày 29, 30 và 31/5. 

Tử vi ngày 29, 30 và 31/5: 3 con giáp coi chừng tiền mất tật mang, bị phá loại chuyện làm ăn lớn, tình yêu thì tan vỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi trong ngày 29, 30 và 31/5 cho thấy, tuổi Mùi chính là con giáp bị tiểu nhân làm đủ trò xấu xí khiến công việc của tuổi Mùi khó lòng thuận lợi như mong muốn. Thầy tử vi cho biết trong thời điểm này những chú Dê sẽ có tiến độ công việc cũng bị suy giảm rõ rệt, chất lượng công việc đi xuống.

Ngoài ra, do công việc không như mong muốn nên đường tài lộc của những chú Khỉ cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Trong thời gian này tuổi Mùi không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo mất trắng, nhất là vấn đề bất động sản.

Lời khuyên cho tuổi Mùi là càng những lúc khó khăn như này, bản mệnh cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi kết bạn hay tìm kiếm đối tác làm ăn. Thời điểm này, những người tuổi Mùi đừng vội tin lời ngon ngọt bởi có thể đó chính là mồi câu giăng ra, chỉ chờ bạn mắc câu mà thôi. Tuổi Mùi nên học cách nhìn người, xem ai mới là người đáng tin cậy.

Tử vi ngày 29, 30 và 31/5: 3 con giáp coi chừng tiền mất tật mang, bị phá loại chuyện làm ăn lớn, tình yêu thì tan vỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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