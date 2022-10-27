Tử vi ngày 29/10/2022, 3 con giáp mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, từ giờ đến cuối năm tình tiền thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 20:05

3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống cả năm cũng suôn sẻ thuận lợi.

 

Tuổi Mão

Mão là con giáp khá thông minh, điềm đạm, khéo léo trong giao tiếp và tinh tế trong đối nhân xử thế, đây cũng là lý do người khác khi gặp đại họa sẽ lâm vào cảnh thân bại danh liệt ngay lập tức nhưng với Mão lại bình yên vô sự trước giông bão cuộc đời.

Khi bước vào ngày 29/10/2022, nhờ thể tam hợp cộng thêm thần tài theo chân, Mão sẽ làm ăn thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và phất lên như diều gặp gió trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là ngày thiên thời địa lợi nhân hòa để Mão tiến tới một trang mới cho sự nghiệp của mình.

Tử vi ngày 29/10/2022, 3 con giáp mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, từ giờ đến cuối năm tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Khi bước vào ngày 29/10/2022, nhờ thể tam hợp cộng thêm thần tài theo chân, Mão sẽ làm ăn thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và phất lên như diều gặp gió trong bất cứ hoàn cảnh nào.Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Người tuổi Tỵ sở hữu tính cách độc lập, có ý chí quyết tâm theo đuổi những gì mình đã chọn. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ cả thèm chóng chán nên đôi khi thành công đến hơi muộn.

Có thể nói cuộc sống của tuổi Tỵ trong ngày 29/10/2022 chỉ có giàu và giàu hơn, không những thế bên cạnh họ còn có quý nhân phù trợ, các vị thần may mắn chiếu cố, nên không có việc gì là khó khăn.

Dự kiến từ ngày 29/10/2022 đến cuối năm, mọi quyết định hay kế hoạch đều được vận hành trơn tru và thuận lợi. Từ ngày 29/10/2022 về sau thì người tuổi Tý càng tiếp nhận được nhiều cơ hội mới, hữu ích cho cuộc sống tương lai.

Tuổi Ngọ

Về phần công việc, tuổi Ngọ có tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm và không ngại ngần việc phải đối mặt với thử thách, khó khăn. Đặc biệt với người tuổi Ngọ kinh doanh buôn bán, họ luôn rõ ràng trong mọi quyết định của bản thân. Nhờ thế mà phần lớn họ đều đạt thành công khi còn trẻ.

Có thể nói, ngày 29/10/2022 là thời điểm hoàng kim để tuổi Ngọ thỏa sức sáng tạo, đam mê gì cứ việc thoải mái theo đuổi, tất cả sẽ đạt được kết quả bất ngờ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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