Tử vi ngày 27/9: Đúng 10h sáng, 3 con giáp nhận “lộc” Ngọc Hoàng, tài khí dâng cao, làm ăn vượng phát, tấn tài tấn lộc

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy và cầu tiến. Con giáp này không hề bảo thủ, trái lại, họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ngay từ nhỏ, người tuổi Tý đã gây ấn tượng với kết quả học tập xuất sắc. Họ cũng là người độc lập, hướng ngoại và có tham vọng nghề nghiệp.

Tháng 9 là khoảng thời điểm tài lộc của con giáp này tăng lên. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Con giáp tuổi Tý làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, có cơ hội mở rộng các dự án kinh doanh. Người còn nợ nần thì sau tháng này cũng có thể trả hết nợ, làm ăn sinh lời. Ngoài ra, trong tháng này, con giáp tuổi Tý cũng có thêm cơ hội đầu tư kinh doanh. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đón nhận bất cứ cơ hội nào. Trong thời gian này, người tuổi Tý còn độc thân cũng vượng vận đào hoa, có người khác phái theo đuổi.

Người tuổi Ngọ thông minh, tinh nhanh, cẩn thận tỉ mỉ, tài hoa hơn người, luôn tràn đầy năng lượng, làm việc gì cũng yêu cầu có sự hoàn hảo nhất. Thời gian đầu tháng 9/2022, chỉ số may mắn, hanh thông của con giáp này chỉ tăng lên chứ không giảm đi, vận thế đại cát đại lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ được quý nhân nâng đỡ mà tài vận khởi phát mạnh mẽ, đầu tư đâu thắng đó, thu về không ít tiền bạc. Bên cạnh đó sự nghiệp cũng ngày càng vững vàng, thăng tiến nhảy vọt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu luôn là con giáp có tính cách buồn tẻ và ít nói. Tuy nhiên, họ luôn âm thầm cống hiến và nỗ lực, chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nhờ đó, tuổi Dậu sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.



Ảnh minh họa: Internet

Vào thời gian cuối tháng 9, con giáp tuổi Dậu liên tục đón tin vui vì bằng thực lực của mình có thể phát hiện và kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển. Tuổi Dậu cũng dựa vào sự cống hiến của mình, bằng chính năng lực của mình để.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.