Tử vi ngày 26/8/2023: 3 con giáp tiền vào như nước, uống cạn lộc trời, của cải nhiều không đếm xuể

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 26/8/2023, công việc tuổi Dần dễ thở hơn. Bản mệnh nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Ngược lại vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm. Tuổi Dần tốt nhất là không xen vào chuyện của ai hết, cứ im lặng thì hơn. Những người đang ở chung với cha mẹ chồng thì chớ nóng tính, nên cư xử khéo léo một chút cho gia đình yên ổn.

Vận tài chính của tuổi Dần cũng thuận lợi. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể nay con giáp này sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc: Tam Hội xuất hiện trong ngày cho thấy, cơ hội sẽ giúp con giáp tuổi Tý xây dựng được những kết nối mới và giá trị với mọi người.

Tình duyên: Thực Thần hỗ trợ cho trực giác của những người tuổi Tý trở nên vô cùng mạnh mẽ trong chuyện tình cảm.

Sức khỏe: Thủy khí vượng cũng đang nhắc bản mệnh không được lơ là khía cạnh sức khỏe.

Tài chính: Tài lộc hôm nay có thể sẽ không được ổn định như bạn vẫn nghĩ.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát tinh giúp cho người tuổi Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, vì vậy hãy cứ cần kiệm liêm chính, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không ai có thể hạ bệ bạn được.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này khá hài lòng khi bản thân có thể tự làm ra tiền, không để người thân phải khổ. May mắn còn tìm đến khi nhiều người còn được lộc ăn uống từ những người không mấy thân quen, thậm chí bạn còn gặp được những đối tác phù hợp ở trên bàn tiệc.

Đường tình duyên cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết.



Nụ cười của bạn giống như ánh nắng có thể khiến ai đó rung động trong thời điểm cuối tuần này, do đó nếu có ai chủ động tiếp xúc với bạn thì hãy cứ tự nhiên trò chuyện với đối phương nhé.

Ảnh minh họa: Internet

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