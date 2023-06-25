Tử vi ngày 26/6/2023: Đúng 12h, Sửu gặp phải nhiều rắc rối do Mộc khắc Thổ, sự nghiệp của Dần phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 17:01

Sửu gặp phải nhiều rắc rối do Mộc khắc Thổ, sự nghiệp của Dần phất lên như 'diều gặp gió' trong ngày 26/6/2023.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý dù có nhiều việc khó khăn, nhưng bạn luôn cố gắng vượt qua. 

Công việc: Người tuổi Tý trong công việc rất lạc quan và cố gắng hoàn thành công việc dù cho có những khó khăn.

Tình cảm: Bạn là người ấm áp, luôn thể hiện sự quan tâm và yêu chiều người yêu của mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn chưa quản lí tốt tài chính cá nhân, cẩn thận không tiền mất tật mang.  

Sức khỏe: Bạn là người có sức khỏe tốt, rèn luyện thể thao mỗi ngày.

Tử vi ngày 26/6/2023: Đúng 12h, Sửu gặp phải nhiều rắc rối do Mộc khắc Thổ, sự nghiệp của Dần phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Tý dù có nhiều việc khó khăn, nhưng bạn luôn cố gắng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mộc khắc Thổ, quan hệ xã giao của người tuổi Sửu gặp phải nhiều rắc rối. Con giáp này cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe mọi người, chớ nên tự coi mình là nhất, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Trong chuyện tình cảm, nếu đã lập gia đình, bạn không nên so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt với nửa kia của mình, vì điều đó chỉ càng thúc đẩy mối quan hệ đôi bên rạn nứt. Thay vì tranh cãi, hãy dành thời gian để lắng nghe đối phương. 

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Tử vi ngày 26/6/2023: Đúng 12h, Sửu gặp phải nhiều rắc rối do Mộc khắc Thổ, sự nghiệp của Dần phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Sửu gặp phải nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 26/6/2023, sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 26/06/2023 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. 

Tình cảm như ý, Tuổi Dần đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Dần thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

Có vẻ tình trạng sức khoẻ của Tuổi Dần hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm Tuổi Dần nhé.

Tử vi ngày 26/6/2023: Đúng 12h, Sửu gặp phải nhiều rắc rối do Mộc khắc Thổ, sự nghiệp của Dần phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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