Tử vi ngày 26/6/2023: Tỵ may mắn có quý nhân phù trợ, riêng 2 con giáp gặp phải 'vận đen', những chuyện không vui liên tục kéo đến

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có những chuyện không may mắn sẽ đến với bạn.

Tình cảm: Bạn có khả năng giao tiếp tốt, nên tìm được người bạn đời đồng hành cùng bạn trong suốt thời gian dài.

Công việc: Người tuổi Mão trong công việc hôm nay xảy ra nhiều việc không may mắn, nhưng không sao bạn có quý nhân hỗ trợ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn may mắn có người bên cạnh hỗ trợ nguồn thu nhập khi đang khó khăn.

Sức khỏe: Sức khỏe cần đảm bảo, những giấc ngủ không tốt, thường xuyên thức khuya.

Mão có những chuyện không may mắn sẽ đến với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Kẻ xấu bày đủ trò ngáng trở khiến bạn khó có thể yên tâm thực hiện các công việc như kế hoạch ban đầu.

Với người làm ăn kinh doanh, chớ nên ngây thơ tin theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy kẻo bạn sẽ sụp bẫy lúc nào không hay. Nếu có tiền trong tay, tốt nhất bạn nên giữ thật kỹ và cân nhắc cẩn thận nếu có kế hoạch đầu tư.

Mộc khắc Thổ, quan hệ vợ chồng bạn cũng có những dấu hiệu rạn nứt, thậm chí bạn còn chẳng muốn quan tâm đến những cảm xúc của nửa kia nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, kẻ thứ ba sẽ nhanh chân chen vào mối quan hệ giữa hai người đấy.

Thìn gặp phải nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Tỵ trong ngày Thứ Hai 26/06/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

May mắn với Tuổi Tỵ là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Tỵ với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

Tỵ có quý nhân đến bên trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.