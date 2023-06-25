Tử vi ngày 26/6/2023: Thân gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định, Mùi bất ổn trong chuyện tình cảm do Mộc khắc Thổ

Tình cảm: Bạn trong tình cảm thường yếu đuối, cần có người bên cạnh tương trợ khi khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, quý nhân hướng dẫn sinh lời lớn.

Sức khỏe: Dành thời gian ngủ và nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức của bản thân.

Ngọ tâm trí nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có cơ hội khẳng định vị thế của mình và gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể được phân công thực hiện những nhiệm vụ hoặc giữ chức vụ quan trọng.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, tất cả là nhờ bạn luôn quan tâm đến nhu cầu và khả năng thực tế của nhân viên, từ đó sắp xếp mọi người vào đúng những vị trí phù hợp.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ lại cho thấy những bất ổn trong chuyện tình cảm. Khi bạn còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình thì đừng vội vàng gật đầu với ai. Tốt nhất, hãy cho đôi bên thêm thời gian để hiểu và cảm nhận đối phương.

Mùi có cơ hội khẳng định vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ Hai 26/06/2023, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của Tuổi Thân gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Thế nhưng niềm vui với Tuổi Thân sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ Tuổi Thân nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

Thân gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.