Tử vi ngày 26/6/2023: Hợi cần phải xem lại cách làm việc của mình, mối quan hệ gia đình của Tuất không được thuận lợi do Mộc khắc Thổ

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hiền lành, được bạn bè thương mến.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn chưa tìm đúng người, bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dậu bạn hiền dịu, dễ bị người khác ức hiếp khi làm việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn tài chính cho bạn nhiều cơ hội học thêm các kĩ năng mới.

Sức khỏe: Đối với sức khỏe, cần hạn chế bỏ bữa, không nên ăn nhiều dầu mỡ.

Dậu hiền lành, được bạn bè thương mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay, mọi việc đều được giải quyết thuận lợi.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết, hợp tác với đối tác và khách hàng. Ký hợp đồng vào hôm nay sẽ khiến đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ ào ào vào túi.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ gia đình của con giáp này lại không được thuận lợi như vậy. Có lẽ bạn cần phải hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Bạn chớ nên thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu nhất.

Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày 26/06/2023, Hợi cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Hợi không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Sức khỏe ổn định, Tuổi Hợi đang có thân hình đáng mơ ước đó nên nhất định phải tiếp tục chăm sóc cơ thể nhé.

Hợi cần phải xem lại cách làm việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.