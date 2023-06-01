Tử vi ngày 2/6/2023: Đúng 13h, 2 con giáp 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, riêng 1 con giáp gặp khó khăn trong vấn đề tài chính

Cục diện Tương Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Tý dễ vì những chuyện xảy ra xung quanh làm lung lay ý chí. Lúc này bạn không nên nóng nảy và hấp tấp, hãy cố gắng không đưa ra những quyết định vội vàng khiến sau này phải hối hận.

Ngày Thủy sinh xuất cho Mộc, có vẻ bạn đang cảm thấy xuống tinh thần một chút nên cũng thường tỏ thái độ khó chịu với nửa kia. Nếu giữa hai bạn có khúc mắc hay mâu thuẫn gì thì nên trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì để xảy ra chiến tranh lạnh.

Tình hình tài chính trong thời gian này cũng đang có dấu hiệu báo động khi con giáp này chi tiêu quá mức cho phép. Việc mua sắm quá mức cần thiết đang khiến bạn hao hụt những khoản không nhỏ, bạn nên dành tiền đầu tư thì hơn.

Tình hình tài chính trong thời gian này cũng đang có dấu hiệu báo động khi Tý chi tiêu quá mức cho phép - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Sửu, Thứ Sáu 02/06/2023, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Sửu.

Không những thế, Thứ Sáu này Tuổi Sửu còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của con giáp tuổi Dần thuận buồm xuôi gió, bản mệnh đang thăng hoa với công việc hiện tại của mình, có lẽ vì được làm những gì mình thích nên tuổi Dần ngày một phát triển trông thấy.

Về vấn đề tiền bạc tử vi cho rằng, hung cát khó đoán định, không thể biết được rằng dự án bạn đang đầu tư và triển khai có mang về lợi nhuận hay không, chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Lứa đôi cảm xúc xáo trộn, khi gắn bó thân thiết khi lại dửng dưng như người xa lạ; tuổi Dần độc thân nên học cách hài lòng với những gì mình có, đừng với quá cao để rồi phải hụt hẫng.

Vận trình công việc của con giáp tuổi Dần thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.