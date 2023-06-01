Tử vi ngày 2/6/2023: Dậu gặp phải rắc rối trong mọi việc, Tuất được 'quý nhân phù trợ', làm đâu thắng đó, tiền tài rủng rỉnh

Cục diện Tương Xung Thái Tuế cảnh báo người tuổi Dậu có thể gặp phải những rắc rối trong công việc, mà chuyện tình cảm cũng chẳng ra sao cả. Có lẽ bạn cần tĩnh tâm lại để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến công việc và cuộc sống của mình.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và một nửa của mình không được suôn sẻ cho lắm. Bạn có những suy nghĩ của riêng mình, muốn người ấy phải tôn trọng, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn bạn nghe theo, mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu.

Trong công việc, dường như con giáp này rất dễ mất tập trung, lơ là. Nguyên do có thể là bởi bạn có nhiều mối quan tâm khác bên ngoài nên tinh thần không chu toàn cho mọi việc như mong muốn. Đây cũng là lý do gây ra sai sót, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và thanh danh của bạn.

Trong công việc, dường như Dậu rất dễ mất tập trung, lơ là - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người Tuổi Tuất trong ngày Thứ Sáu này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tuất nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Tuất ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuất gặp nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp 2/6/2023 nói rằng, tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi lao đao, đây không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi này tiến hành các kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, bản mệnh vẫn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.

Tài vận tốt xấu khó xác định, ngũ hành tương sinh nhưng lại có hạn tam tai xuất hiện nên chẳng biết đâu mà lần, tốt nhất không nên làm gì lớn lao lúc này.

Tình duyên của tuổi Hợi thịnh vượng, vận đào hoa xuất hiện mang đến làn gió mới cho đời sống tình cảm của con giáp này, dù độc thân hay đã lập gia đình đều rất hài lòng.

Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi lao đao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.