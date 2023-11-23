Tử vi ngày 24/11/2023 thứ Sáu của 12 con giáp: Thân làm ăn phát đạt, Hợi có quý nhân âm thầm giúp đỡ, Ngọ cả nhà hưởng phúc

Theo tử vi , tuổi Thân may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài. Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi không bận rộn với công việc, bạn sắp xếp thông minh.

Công việc: Người tuổi Hợi hôm nay đã có lịch trình việc được sắp xếp đâu ra đó, không còn bận bịu nhiều như trước.

Tình cảm: Người tuổi Hợi chân thành, không mưu tính quyền lợi gì về bản thân..

Tài lộc: Phát triển hướng đi kiếm thêm tài chính thông minh, khôn khéo

Sức khoẻ: Nhớ mặc thêm áo ấm khi du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ và có thêm nhiều cơ hội giá trị. Hãy tự tin vào mình và nắm lấy những cơ hội đó một cách nhanh chóng. Việc thăng chức và tăng lương có thể nằm ngay trong tầm tay của bản mệnh.

Về mặt tình cảm, tuổi Ngọ có thể xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã giao một cách hài hòa. Có khả năng bản mệnh sẽ tình cờ gặp hoặc được giới thiệu cho những đối tác triển vọng.

Với những người đã kết hôn, mối quan hệ với nửa kia ngày càng trở nên vững chắc hơn. Dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, hai người đều có thể trò chuyện một cách nghiêm túc và trung thực, giúp giải quyết hiểu lầm nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.