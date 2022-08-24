Tử vi ngày 24/8, đúng 8h sáng ngày hôm nay, 3 con giáp được lộc trời ban, giàu có vinh hoa, ngồi 'rung đùi' mà hưởng lộc lá cả ngày

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 03:45

Tử vi ngày 24/8 dự đoán đúng 8h sáng ngày hôm nay 3 con giáp vận trình sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc nở rộ cả ngày

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường được biết đến là người rất có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, phàm có khó khăn cũng không nề, luôn cố gắng hết mình hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Cộng thêm tuổi Mão tính nết dịu hiền, lương thiện, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nên con giáp này luôn nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên.

Thời kỳ hoàng kim của tuổi Mão chính là thời điểm hôm nay, thần may mắn ưu ái họ đến mức làm việc gì cũng thành công. Làm một hưởng mười, chẳng cần tốn nhiều công sức mà vẫn thu về bộn tiền.

Không chỉ có sự nghiệp, tử vi ngày 24/8, cho biết đúng 8h sáng ngày hôm nay đánh dấu sự bùng nổ về đường tình duyên khi những người tuổi Mão độc thân có vô vàn mối quan hệ mới, tha hồ mà chọn lựa bạn đời.

Tử vi ngày 24/8, đúng 8h sáng ngày hôm nay, 3 con giáp được lộc trời ban, giàu có vinh hoa, ngồi 'rung đùi' mà hưởng lộc lá cả ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ra vốn đã nhanh nhạy, thông minh hơn người, họ rất biết cách nắm bắt cơ hội, vươn lên nghịch cảnh. Về cơ bản, con giáp này không thuộc đối tượng nghèo nàn. Ngay từ khi độc thân con giáp này đã nắm chắc trong tay cả cơ ngơi đồ sộ, sống trong an nhàn sung sướng. Càng có tuổi, Mùi càng nhận được phúc lộc đầy mình, bạc tiền dư dả, cả đời sung sướng.

Tử vi ngày 24/8 dự đoán đúng 8h sáng ngày hôm nay tuổi Mùi sống đủng đỉnh, thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Nhất là khoảng thời gian 49 ngày tới đây, tuổi Mùi sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Mùi sẽ giúp họ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Mùi mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Tử vi ngày 24/8, đúng 8h sáng ngày hôm nay, 3 con giáp được lộc trời ban, giàu có vinh hoa, ngồi 'rung đùi' mà hưởng lộc lá cả ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 24/8 dự đoán đúng 8h sáng ngày hôm naytuổi Tuất trong ngày vô cùng vượng phát. Con giáp này nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, số tiền chẳng đủ để nâng bản mệnh lên vị thế mới đâu nên đừng khoe mẽ làm gì.

Vận trình sự nghiệp cũng hanh thông nhờ tam hợp cục nâng đỡ, con giáp này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ đủ đường. Song chớ vội hài lòng, người tuổi Tuất muốn thành công thì cần nghiên cứu và học hỏi nhiều hơn. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, mọi trải nghiệm đều mang lại bài học vô cùng ý nghĩa.

Tử vi ngày 24/8, đúng 8h sáng ngày hôm nay, 3 con giáp được lộc trời ban, giàu có vinh hoa, ngồi 'rung đùi' mà hưởng lộc lá cả ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy công danh sự nghiệp của những con giáp này liên tục gặp điểm sáng, có Thần tài dựa vào nên vận trình tài lộc "dồi dào" lạ thường

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy công danh sự nghiệp của những con giáp này liên tục gặp điểm sáng, có Thần tài dựa vào nên vận trình tài lộc "dồi dào" lạ thường

Tử vi 6 ngày tới (24/8 - 29/8) cho thấy, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân, tiền tài cũng từ đó mà tăng lên đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi