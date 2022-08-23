Tử vi ngày 24/8/2022, tài vận 3 con giáp này lên như diều gặp gió, may mắn đỉnh điểm, MUA NHÀ SẮM XE trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 14:42

3 con giáp này tài lộc như nước, phúc lộc đầy nhà trong ngày 24/8/2022.

Tuổi Tỵ

Nhờ có quý nhân giúp đỡ, thương yêu mà vận số của Tỵ trong ngày 24/8/2022 khá tốt đẹp, suôn sẻ. Công danh tự tìm đến, tài lộc liên tục gõ cửa giúp cuộc sống của Tỵ khấm khá, dư dả hơn trước rất nhiều. Dù làm chủ hay làm công ăn lương con giáp này cũng năm trong tay tất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, đếm tiền mỏi tay.

Nếu đang do dự trước quyết định có nên tự làm chủ hay không, ỵ hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch kinh doanh ngay. &’Phi thương bất phú – vi phú bất nhân’ chính là câu nói của người xưa ứng nghiệm với cuộc đời Tỵ, chỉ khi tự kinh doanh, buôn bán Tỵ mới có thể tự làm chù đời mình, mang lại cho gia đình cuộc sống sung sướng, an nhàn.

Tử vi ngày 24/8/2022, tài vận 3 con giáp này lên như diều gặp gió, may mắn đỉnh điểm, MUA NHÀ SẮM XE trong tầm tay - Ảnh 1
Nhờ có quý nhân giúp đỡ, thương yêu mà vận số của Tỵ trong ngày 24/8/2022 khá tốt đẹp, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành và luôn dùng sự thiện lương để ứng xử với mọi người. Dù bị người khác “chơi xỏ” Mão cũng dễ dàng cho qua bởi họ quan niệm rằng nếu sống sân si chấp nhặt tạp niệm cuộc đời sẽ không bao giờ có được sự an yên, thanh thản.

Nhờ nét tính cách này mà Mão được Trời Phật thương yêu hết mực, luôn ra sức giúp Mão có cuộc sống đủ đầy, dư dả. Đặc biệt ngày 24/8/2022 chính là thời cơ vàng để Mão đổi đời ngoạn mục. Vô số cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống giúp Mão làm gì cũng thuận lợi, thành công ngoài mong đợi.

Chưa kể, ngày 24/8/2022 bạn sẽ có một khoản tiền lớn vào túi, số tiền này dư sức để bạn đón Tết đủ đầy, làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lăn tăn suy nghĩ thiệt hơn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội nghìn vàng trong năm nay thì nhà lầu, xe hơi sẽ nằm chắc trong tay Mão.

 

Tuổi Thân

Ngày 24/8/2022, vận thế của người tuổi Thân chuyển biến tích cực, mọi điều đen đủi đều được hóa giải. Vận thế của con giáp này sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng thuận lợi.

Người tuổi Thân sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, chỉ cần biết nắm bắt chắc chắn sẽ thu về những kết quả tốt đẹp ngoài dự tính. Ngoài ra, những cơ hội phát tài cũng sẽ đến với con giáp này, giúp cho cuộc sống của người tuổi Thân ngày càng sung túc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

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Kể từ ngày mai, 24/8/2022, 3 con giáp may mắn nằm trong số những người có tài lộc như mưa, chuyện vui có đôi, miệng cười tươi vì quá sung sướng.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi thân

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