Tử vi ngày 24/10: Trời hanh nắng đẹp báo hiệu 3 con giáp làm ăn suôn sẻ, nhiều tin vui gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 08:01

Những con giáp này vừa gặp điều may lại nỗ lực nhiều trong công việc nên đạt được thành công trong ngày 24/10.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều mạnh mẽ, một khi lên kế hoạch thì sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Họ hơn người ở cách cư xử khôn khéo, biết tiến biết lùi. Trong công việc, con giáp này giàu tham vọng, không thấy khó khăn mà lùi bước hay nản lòng. Trong khi những người làm công ăn lương nhận nhiều tin vui trong công việc, thì người đi xa cũng nhận được tin vui trong gia đình. Trong thời điểm này, họ được cấp trên trọng dụng có thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Tử vi ngày 24/10: Trời hanh nắng đẹp báo hiệu 3 con giáp làm ăn suôn sẻ, nhiều tin vui gõ cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 24/10, con giáp tuổi Thìn được Thần Tài ban lộc. Công việc kinh doanh, làm ăn của họ ngày càng xuôi thuận. Người đầu tư kinh doanh sẽ thu lãi đậm. Tuy nhiên người tuổi này cũng cần biết cách quản lý chi tiêu thì sẽ sớm có của ăn của để.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những kế hoạch của mình. So với những con giáp khác, tuổi Dần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn tất cả, họ luôn tham vọng giàu có và quyền lực, vì vậy họ luôn phấn đấu tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tử vi ngày 24/10: Trời hanh nắng đẹp báo hiệu 3 con giáp làm ăn suôn sẻ, nhiều tin vui gõ cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong ngày 24/10 cuộc sống tuổi Dần sẽ có bước chuyển biến tích cực không ngờ. Thời gian trước, tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là hao tiền tốn của. Còn vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó họ còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, đây là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Dần chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng 10 tuổi Sửu sẽ có vài giai đoạn thăng trầm khiến họ mệt mỏi, thậm chí lao đao khi chưa tìm được hướng đi thích hợp. Thậm chí, vốn bản tính hiền lành, nhẫn nhịn, không thích đôi co hay tranh cãi với ai, do đó có lúc tuổi Sửu trải qua những căng thẳng trong các mối quan hệ, nhất là với đồng nghiệp.

Tử vi ngày 24/10: Trời hanh nắng đẹp báo hiệu 3 con giáp làm ăn suôn sẻ, nhiều tin vui gõ cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, chỉ cần vượt qua đoạn gian khó vào giữa tháng thì tuổi Sửu đã có thể "kê cao gối mà ngủ". Như vậy, chặng đường về cuối tháng 10, tuổi Sửu được cho là sẽ chỉ gặp may mắn, suôn sẻ, tiền kiếm được không những ổn định mà còn tăng dần lên, giúp họ trở thành 1 trong những con giáp sung túc, dư dả nhất dịp cuối tháng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

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