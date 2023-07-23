Tử vi ngày 23/7/2023: Dần buôn may bán đắt, Hợi tài lộc vượng phát, Thìn chủ động hơn về mặt tình cảm

Những người tuổi hổ tính tình mạnh mẽ, cẩn trọng. Họ làm việc nào ra việc nấy. Khi chưa hoàn thành công việc, con giáp này không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Ngày 23/7, tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh thì họ buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm.

Con giáp tuổi này tính tình đặc biệt lạc quan, tích cực, dễ gần lại hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Họ cũng có chính kiến của riêng mình.

Người làm đầu tư cũng có lãi có lời, tiền bạc về đầy túi. Không những thế, con giáp này còn có gia đình hòa thuận, hạnh phúc làm điểm tựa. Vì vậy, tinh thần của họ ngày càng phấn chấn. Người tuổi này hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, tuổi Thìn có thể không vui vì khá nhiều việc cảm thấy không vừa ý. Thế nhưng, chỉ cần có thể thả lỏng bản thân, bớt đi ít nhiều tính cầu toàn, bản mệnh sẽ có một ngày nhẹ nhàng ở nơi công sở.

Tinh thần của tuổi Thìn trở nên nhiệt huyết, hỗ trợ tiến bộ nhanh trong công việc. Tuy nhiên, ngày mới hôm nay được xem là xui rủi, con giáp này không nên có những quyết định quan trọng như mua nhà, mua xe hay ký kết hợp đồng.

Trên phương diện tình, tuổi Thìn chủ động hơn về mặt tình cảm. Con giáp này tràn đầy năng lượng và có thể lan tỏa niềm vui, tình cảm tời nửa kia hay những người thân của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Với đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy, bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội và giành lợi thế trước đối thủ hoặc đồng nghiệp của mình.

Hãy tự tin thể hiện những ưu điểm của mình, bạn sẽ khiến cho nhiều người phải khâm phục. Tuy nhiên, khi gặt hái được thành công, bạn đừng nên kiêu ngạo kẻo khiến kẻ tiểu nhân chú ý, gây phiền phức cho bản thân.

Tuy nhiên, trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian, hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!