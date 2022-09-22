Tử vi ngày 23/9: Top 3 con giáp được dự đoán có vận mệnh cực kỳ tốt đẹp, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, uy tín được nâng cao

Trong ngày 23/9, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng, chỉ cần thời gian tới, tuổi Sửu tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như họ đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Trong công ty tuổi Sửu luôn phấn đấu không ngừng nghĩ cho nên được các cấp trên ưu ái, dần dần tạo cho cơ hội phát triển bản thân mình.

Từ giai đoạn này đến cuối tháng 9 sắp tới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời.

Tý vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 23/9 cho biết, người tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt, thời gian này, Tý cũng có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, có lợi trong công việc, thúc đẩy tăng thêm thu nhập, có khi đổi đời trong một đêm. Ngoài ra, con đường tình duyên của tuổi Tý trong thời gian này cũng có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mùi không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 23/9, là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.