Tử vi ngày 23/9/2022: 3 con giáp quý nhân đón đường đi 1 bước gặp THẦN TÀI, 2 bước gặp QUÝ NHÂN, của nả dư thừa, iền tài nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 05:46

3 con giáp có tên dưới đây hút cạn lộc thiên hạ nhanh chống đổi đời trong thời gian sắp tới.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong ngày 23/9/2022 có ngôi sao may mắn chiếu đúng vào đường tài vận. Vì vậy, sự nghiệp phát triển không ngừng, thu nhập tăng mạnh, chất lượng cuộc sống cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao, cả người nhìn đâu cũng thấy tiền.

Không chỉ có thế, nhờ đường tài vận sáng sủa, tuổi Mão không chỉ tiền bạc rủng tỉnh, còn có thể gặp được đối tượng mà mình ao ước, ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mão hoàn toàn có thể có được ý trung nhận.

Tuy nhiên, tuổi Mão cũng phải thật nỗ lực mới có thể nhận được thành quả như ý. Dù mỏi mệt cũng hãy nhớ rằng, có thể có tiền, lại có thể thành đôi, sau này sống ngày hạnh phúc, cơm áo gạo tiền không lo, lấy đó làm động lực, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp.

Tử vi ngày 23/9/2022: 3 con giáp quý nhân đón đường đi 1 bước gặp THẦN TÀI, 2 bước gặp QUÝ NHÂN, của nả dư thừa, iền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Người tuổi Mão trong ngày 23/9/2022 có ngôi sao may mắn chiếu đúng vào đường tài vận. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn rất linh hoạt, cũng hay tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên, tuổi Thân không thể nóng vội mà phải đi từng bước từ từ. Có như thế, thành quả thu được mới càng thêm vững chắc, tài phú cũng dày hơn.

Trong thời gian ngày 23/9/2022, vận thế của tuổi Thân chuyển biến tốt đẹp, phúc, lộc, thọ – ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Thân.

Tuổi Thân nhớ kỹ, làm việc cho tốt, chăm chỉ, nổ lực, rất có thể trong khoảng thời gian này, tuổi Thân sự làm nên sự nghiệp thuộc về mình.

 

Tuổi Dậu

Thời gian trước, tuổi Dậu đã trải qua nhiều biến cố về tinh thần lẫn vật chất, tuy nhiên sắp tới đây mọi chuyện sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Đặc biệt là vào ngày 23/9/2022, vận may sẽ tìm đến tuổi Dậu, giúp họ thoải mái tinh thần, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn và đạt được nhiều thành tích. Dự kiến, từ bây giờ đến cuối năm, tuổi Dậu không phải phiền não về chuyện đã qua mà thay vào đó là những tin tức vui vẻ, giúp họ có được năng lượng tích cực.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

3 con giáp XUI TẬN MẠNG đề phòng mất cắp, đau ốm liên miên trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

3 con giáp có tên dưới đây cần hết sức thận trọng trong mọi công việc của mình nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch