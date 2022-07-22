Tử vi ngày 23/7/2022: Chúc mừng 3 con giáp nhận lộc trời ban, phát tài phát lộc hết cỡ, nhà chẳng có gì ngoài tiền

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 12:33

Đây là 3 con giáp may mắn nhất được nhận lộc trời ban, giàu sang vô cùng.

 

Tuổi Ngọ

Ngọ có phần kiêu ngạo, háu thắng là thế nhưng trong công việc họ luôn thận trọng, trách nhiệm nên được cấp trên tín nhiệm, cất nhắc. Chính vì được lòng sếp nên Ngọ khiến những đồng nghiệp khác vô cùng ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại không ít lần.

Tử vi ngày 23/7/2022 Ngọ sẽ giải quyết êm đẹp tất cả mọi thứ. Họ lấy lại được chữ tín, khiến người “chơi xấu” mình phải trả giá và nhận lấy thành quả họ xứng đáng có được với tiền đầy túi, công danh xán lạn.

Tử vi ngày 23/7/2022: Chúc mừng 3 con giáp nhận lộc trời ban, phát tài phát lộc hết cỡ, nhà chẳng có gì ngoài tiền - Ảnh 1
Tử vi ngày 23/7/2022 Ngọ có tiền đầy túi, công danh xán lạn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tử vi ngày 23/7/2022, người tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng sẽ tự mình lập thân, kiến tạo nên cuộc đời mới. Họ đủ khát khao để làm giàu, đủ mềm mỏng để vượt qua những thách thức của cuộc đời và đủ khéo léo để gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Chính nhờ quý nhân nâng đỡ, bề trên thường yêu nên càng về hậu vận con giáp này càng may mắn, thành công. Trong ngày 23/7/2022, Thìn sẽ nhận được khoản thưởng Tết hậu hĩnh, giúp họ ăn Tết thật lớn và có được khoản dư kha khá để hiện thực hóa những kế hoạch đầu tư của mình.

Tuổi Thìn

Ngũ hành của người tuổi Thìn thuộc Thổ nên vận thế của con giáp này trong ngày 23/7/2022 rất tốt. Do được cát tinh phù hộ nên làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến.

Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương và đặc biệt là tăng thưởng. Con giáp này sẽ có nhận được một khoản tiền lớn ngoài mong đợi.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), thần đồng tiên tri dự đoán, 3 con giáp giàu sang phú quý, phúc khí thăng hoa, công danh thăng tiến, tiền bạc chảy về túi như thác đổ

Tử vi 7 ngày tới (23/7 - 27/7), 3 con giáp may mắn giàu sang phú quý, công danh thăng tiến, tài lộc thăng tiến không ngừng.

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