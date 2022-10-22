Tử vi ngày 23/10: 3 con giáp may mắn được Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 08:36

Có 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và hái trái ngọt sau thời gian dài vất vả.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà. Cũng vì như vậy mà con giáp này thường được quý nhân giúp đỡ, hậu vận hưởng nhiều phúc lộc.

Tử vi ngày 23/10: 3 con giáp may mắn được Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23/10 những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có trí tuệ lại vô cùng chăm chỉ, không ngừng nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu khao khát cuộc sống thượng lưu hơn tất cả, họ luôn muốn xây dựng mọi thứ thật viên mãn để bản thân và gia đình cũng tận hưởng trọn vẹn.

Tử vi ngày 23/10: 3 con giáp may mắn được Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong ngày 23/10 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Những thành công sẽ thịnh vượt vượt trội, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có tín hiệu tích cực. Tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Dậu sẽ có thể thực hiện mơ ước bấy lâu nay của bản thân. 

Tuổi Thân

Trước đó, sao Mộc Dục khiến cho Thân phải đối mặt với những thời điểm bấp bênh. Thời điểm lúc đó khiến nhiều người buộc phải thay đổi. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này lại trở thành bước đệm để họ quyết định thành công hoặc thất bại trong tương lai.

Tử vi ngày 23/10: 3 con giáp may mắn được Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là con giáp tài lộc rủng rỉnh nhưng vẫn cần lên kế hoạch để xây dựng cho tương lai tốt đẹp hơn, luôn sẵn sàng cho các cơ hội phát triển hơn nữa. Do đó, người tuổi Thân cần chuẩn bị và nỗ lực hết mình, không đắc ý với những thành quả có được trong tay ở hiện tại mà "ngủ quên trên chiến thắng". Họ sẽ tiếp tục được giao phó những dự án quan trọng mới, cần tiếp tục làm việc chăm chỉ, chỉn chu, hạn chế tối thiểu các sai lầm để đón thêm nhiều may mắn.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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