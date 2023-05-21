Tử vi ngày 22/05/2023 của 12 con giáp chi tiết nhất

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay nói rằng, công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi rơi vào bế tắc vì bị tiểu nhân tìm cách phá hoại, tuy nhiên mọi chuyện dần ổn thoả nhờ có quý nhân giúp đỡ, tài năng được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Cái tôi quá cao khiến mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi với đối phương không mấy êm ấm. Tài vận tăng tiến, có thể chi tiêu thoải mái và làm những việc mình thích.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 7h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 22/5/2023 hôm nay, con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ cũng được trải hoa hồng. Bằng kiến thức và kinh nghiệm phong phú, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo.

Về mặt tình cảm, người độc thân đừng mãi chìm đắm trong nỗi đau quá khứ. Tương lai luôn chất chứa những điều mới mẻ bất ngờ, bản mệnh không nên bỏ lỡ người chân thành với mình.

Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người cảm thấy đã đủ hiểu về nhau, mong muốn được ở bên nhau thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

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