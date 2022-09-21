Tử vi ngày 22/9: 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 08:35

Cùng xem những con giáp sẽ gặp được rất nhiều may mắn ngay trong ngày này.

Tuổi Tý

Trong ngày này, thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý tạo nên thế cục Thủy sinh Mộc. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Tý dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của thời gian khó khăn trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Tử vi ngày 22/9: 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có những người cầm tinh con chuột có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong ngày này, hãy nắm bắt thật tốt. Đồng thời lời khuyên cho bạn là nên hòa đồng với mọi người, đừng để việc xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng, chỉ cần nhẫn nại thì sẽ rất xuất chúng còn dễ bốc đồng thì khả năng bị loại trừ rất cao.

Tuổi Tỵ

Tỵ thường hiền lành, bao dung và nhân hậu. Con giáp này dễ tha thứ cho người khác và không suy nghĩ quá nhiều. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do khiến Tỵ được trời ban phúc lộc, hậu vận đủ đầy.

Tử vi ngày 22/9: 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong ngày này cho thấy Tỵ có sự nghiệp, tài vận và cả đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có quý nhân giúp đỡ dẫn đường nên Tỵ có thể kiếm được khối tài sản lớn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Không những sự nghiệp vượng phát, con giáp này còn vượng vận đào hoa. Những ai đang độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và nhiệt huyết với những quyết định của chính mình. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ thường có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, những quý nhân này là người thân, bạn bè hiểu rõ được tính cách tuổi Dần.

Tử vi ngày 22/9: 3 con giáp chạm tay đến danh vọng, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì sang ngày này, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Dần.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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