Tử vi ngày 22/9/2022: Top 3 con giáp này sẽ nghênh tài lộc, đón phú quý, tiền bạc tự nhiên rơi trúng đầu, đổi vận sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 05:56

Trong ngày 22/9/2022, 3 con giáp sau sẽ vươn mình trở thành đại gia, chỉ ngủ một đêm thức dậy đã có của nả đầy nhà, bạc tiền dư dả.

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất cương trực, điềm đạm và rất cầu tiến trong công việc. Họ không bao giờ chấp nhận già đi trong nghèo khó, càng ghét ai chỉ biết hưởng thụ không chịu lao động. Vậy nên, càng kiên trì theo đuổi đam mê, cống hiến cho sự nghiệp Tuất càng may mắn không ngừng, kiếm tiền cực dễ.

Bước vào ngày 22/9/2022, lộc lá ùa vào nhà sẽ khiến Tuất đổi vận ngoạn mục, vươn lên làm đại gia chỉ trong tích tắc. Đặc biệt, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Tử vi ngày 22/9/2022: Top 3 con giáp này sẽ nghênh tài lộc, đón phú quý, tiền bạc tự nhiên rơi trúng đầu, đổi vận sau 1 đêm - Ảnh 1
Bước vào ngày 22/9/2022, lộc lá ùa vào nhà sẽ khiến Tuất đổi vận ngoạn mục, vươn lên làm đại gia chỉ trong tích tắc.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Tử vi của người tuổi Hợi trong ngày 22/9/2022 rất may mắn, mọi việc con giáp này làm đều thuận lợi, suôn sẻ. Họ nắm chắc trong tay cơ may phát tài, thăng quan tiến chức ầm ầm. Có được phúc phần ấy, ngoài lộc trời cho còn nhờ cả sự lương thiện, thông minh và chăm chỉ của chính họ.

Tài lộc ùn ùn kéo đến khiến Hợi phải sắm thêm két sắt để chứa tiền, của nả chất đống. Từ đây, Hợi tha hồ tận hưởng cuộc sống sung túc trong nhung lụa, thỏa sức tiêu pha thả ga cũng không cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

 

Tuổi Tý

Vận may đại phú quý sẽ ập xuống đầu người tuổi Tý ngay từ ngày 22/9/2022, khiến họ muốn nghèo cũng không được. Từ đây, Tý không chỉ buôn may bán đắt, làm một hưởng mười mà tài lộc còn liên tiếp gõ cửa nhà, giúp thu nhập của Tý tăng theo cấp số nhân.

Không chỉ đỏ vận tài lộc, đường tình duyên của Tý cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây. Họ sẽ thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch đắt đỏ với một nửa yêu thương của mình mà không cần mệt mỏi chuyện tiền nong.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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