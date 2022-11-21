Tử vi ngày 22/11/2022: 3 con giáp may mắn sẽ được quý nhân khai thông vận mệnh, làm việc gì cũng thuận lợi đến bất ngờ, tài lộc ào ào đổ xuống

Ngày 22/11/2022, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón bão tài lộc thôi.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 22/11/2022 cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang giai đoạn mới, không những thăng hoa về tinh thần mà vật chất cũng được nâng cao bất ngờ. Các vị thần may mắn sẽ chiếu cố tuổi Dần, giúp họ làm ăn phát tài, tiền tài vô túi dồi dào không giới hạn. Dự kiến cuối năm thành công bùng nổ.

Tử vi ngày 22/11/2022 cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang giai đoạn mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp được trời ban số mệnh Rồng phú quý. Nói một cách khác, cuộc sống dù gian nan vất vả thế nào nhưng đến cuối cùng, tuổi Thìn cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc.

Tử vi ngày 22/11/2022, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, kéo theo tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng, không bao giờ ngại khổ và luôn tìm tỏi, học hỏi, sáng tạo. Người tuổi Thân giỏi giang, đảm đang nên làm việc gì cũng đạt được thành quả tốt. Tuy nhiên, có đôi lúc thời cơ chưa đến nên họ vẫn không thể có được cuộc sống như mong muốn.

Tử vi ngày 22/11/2022 tài vận của tuổi Thân sẽ có bước chuyển biến tích cực, mọi thứ mới bùng nổ. Từ giờ đến cuối năm chính là lúc tuổi Thần cần chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-22-11-2022-3-con-giap-may-man-se-duoc-quy-nhan-khai-thong-van-menh-lam-viec-gi-cung-thuan-loi-den-bat-ngo-tai-loc-ao-ao-do-xuong-526918.html