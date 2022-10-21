Tử vi ngày 22/10: Hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ về nhà, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 08:23

Dự đoán 3 con giáp may mắn sẽ đón được nhiều cát lành trong ngày này.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá chân thật, không thích vòng vo, ám chỉ. Họ khá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, họ đầy năng lực và sức mạnh. Người tuổi này dám nghĩ dám làm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

Tử vi ngày 22/10: Hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ về nhà, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn có tiềm năng thành công trong sự nghiệp. Họ buôn bán rất có duyên, thích mạo hiểm. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Ngày 22/10, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng quan trọng

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mão không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi ngày 22/10: Hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ về nhà, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong ngày 22/10, cuộc sống tuổi Mão sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, tuổi Mão cần phát huy mọi thế mạnh để có thể gặt hái được nhiều thành công. 

Tuổi Mùi

Theo tử vi, ngày 22/10, họ sẽ gặp một số thay đổi, tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện của quý nhân, họ được trợ giúp về mặt tinh thần. Chính những người đi trước sẽ là quý nhân cho bản mệnh lời khuyên và bài học hữu ích, giúp bạn luôn tỉnh táo để đưa ra những quyết định lý trí.

Tử vi ngày 22/10: Hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ về nhà, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh vốn nhanh nhạy, thông minh, biết làm ăn và tính toán. Lại thêm Dịch Mã và Thực Thần xuất hiện, dự báo nhiều thay đổi mới sắp xảy ra. Nếu biết chủ động tận dụng thì đây lại là cơ hội hợp tác tiềm năng, giúp họ này gặp được những đối tác lý tưởng. Chú ý duy trì thái độ tốt, sự kiên nhẫn để trở thành con giáp tài vận may mắn. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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