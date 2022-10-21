Tử vi ngày 22/10/2022: 3 con giáp này đón nhận lộc quý nhân, tài lộc dồi dào, tài vận tăng vọt, làm ăn phát đạt, số dư tài khoản tăng lên không ngừng

3 con giáp này tài lộc vượng phát bất ngờ vào ngày 22/10/2022.

Tuổi Mùi

Những người bạn thuộc tuổi Mùi rất lạc quan, tích cực nên dù lúc nào, ai cũng nhìn thấy nụ cười của họ, nhìn thoáng qua sẽ luôn nhớ đến họ, tốt bụng và chân thành, đặc biệt hiền lành, dễ gần, vui vẻ và hoạt bát.

Đúng ngày 22/10/2022, con giáp Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào, trong thời gian này có thể đi chơi xa hơn, nếu bạn có thể tích cực hơn trong công việc và làm việc gì thì kiếm được nhiều tiền, tài lộc tăng lên gấp bội, tài vận tăng vọt, nếu tái hợp và gây dựng trở lại thì bạn sẽ có thể khởi nghiệp làm ăn phát đạt, sẽ thăng tiến.

Đúng ngày 22/10/2022, con giáp Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người khá trầm tính, nói ít làm nhiều. Trước khi làm bất cứ việc gì, tuổi Dậu thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm khi đã nắm chắc phần thắng. Đúng ngày 22/10/2022, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên bước đột phá lớn trong công việc.

Họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Đúng ngày 22/10/2022, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp, giàu có chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn có bản tính hiền lành, lương thiện, đôi khi còn dễ bắt nạt. Vì vậy, con giáp này cần phải cẩn trọng, đề phòng một số kẻ tiểu nhân xung quanh thừa nước đục thả câu, tìm cơ hội quấy phá.

Đúng ngày 22/10/2022, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp này có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Bản mệnh có thể nhận thấy điều đó ngay từ những ngày cuối cùng của năm âm lịch. Sang năm mới, tuổi Sửu đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, người tuổi Sửu làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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