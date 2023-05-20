Tử vi ngày 21/5/2023: Ngọ không được may mắn trong tình cảm, Thân 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 19:01

Tử vi ngày 21/5/2023 sẽ như thế nào đối với 3 con giáp: Ngọ, Mùi, Thân? Liệu con giáp nào sẽ 'lên ngôi'?

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ ngày 21/05/2023 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Ngọ hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai. 

Sức khỏe ổn định, Tuổi Ngọ đang có thân hình đáng mơ ước đó nên nhất định phải tiếp tục chăm sóc cơ thể nhé. 

Tử vi ngày 21/5/2023: Ngọ không được may mắn trong tình cảm, Thân 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc - Ảnh 1
Tuổi Ngọ ngày 21/05/2023 cần phải xem lại cách làm việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nơi làm việc của bạn có sự thay đổi, vận may khởi sắc. Nguồn thu nhập của người tuổi Mùi tăng lên.

Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi ổn định. Sức khỏe của bạn cũng không có gì đáng lo ngại trong ngày hôm nay.

Tử vi ngày 21/5/2023: Ngọ không được may mắn trong tình cảm, Thân 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc - Ảnh 2
Nguồn thu nhập của người tuổi Mùi tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Con đường thăng tiến của người tuổi này càng thêm rộng mở nên bản mệnh nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng tăng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng hoặc trúng số. Để tránh tình trạng “cháy túi”, bạn cần có kế hoạch quản lý tiền mặt một cách dễ dàng, khoa học. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Gia đạo hài hòa mang đến niềm hạnh phúc không dễ gì kiếm được cho bạn. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

Tử vi ngày 21/5/2023: Ngọ không được may mắn trong tình cảm, Thân 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp

Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp

2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp trong ngày 21/5/2023.

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