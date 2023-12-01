Tử vi ngày 2/12/2023: 3 con giáp cơ hội tài lộc ập tới, may mắn cát lành, xoay chuyển vận mệnh, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 21:05

Theo tử vi ngày 2/12/2023, 3 con giáp sau số mệnh vàng 10, ngồi không cũng hốt lộc, cuối năm không lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Thân cần chú ý đến cách thức giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bản mệnh không ý thức được lời nói và hành động của mình tác động tới người khác ra sao nên dễ có những hành vi gây tổn thương cho mọi người.

Người đã lập gia đình nên nhớ, vợ chồng không nên hơn thua với nhau, bởi việc đó chẳng đem lại lợi ích gì, chỉ khiến bầu không khí trong gia đình đều sẽ rất nặng nề, mệt mỏi. Hơn nữa, tình cảm gia đình rạn nứt sẽ tạo thời cơ để kẻ thứ ba chen chân.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi ngày 2/12/2023: 3 con giáp cơ hội tài lộc ập tới, may mắn cát lành, xoay chuyển vận mệnh, thành công viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu là con giáp nhanh nhẹn. Trong tháng 12, bản mệnh đón thêm nhiều cơ hội mới, mang tính lâu dài, giúp bản mệnh thay đổi, hướng đến một cuộc sống ổn định hơn.

Thời gian này, người tuổi Dậu cũng nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Họ hiểu rõ tính cách của bản mệnh, biết được sự nóng nảy bề ngoài và khám phá được nội tâm bên trong bản mệnh.

Những cơ hội phát triển sẽ đến với người tuổi Dậu trong tháng 12 ở cả sự nghiệp lẫn các mối quan hệ. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên học cách tập trung và không để suy nghĩ lan man quá xa. Nắm bắt những cơ hội trước mắt sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của người tuổi Dậu trong tháng này.

Tử vi ngày 2/12/2023: 3 con giáp cơ hội tài lộc ập tới, may mắn cát lành, xoay chuyển vận mệnh, thành công viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất không còn mệt mỏi vì công việc, bạn đã làm chủ được thời gian.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc được làm chủ thời gian, không còn mệt mỏi vì áp lực.

Tình cảm: Tình yêu khi cả hai gặp nhau không còn cảm thấy cô đơn.   

Tài lộc: Hãy để bản thân gìn giữ tài chính ngày càng cao.    

Sức khoẻ: Luôn giữ bản thân cân bằng, không làm  quá nhiều việc cùng một lúc.

Tử vi ngày 2/12/2023: 3 con giáp cơ hội tài lộc ập tới, may mắn cát lành, xoay chuyển vận mệnh, thành công viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ

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5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, thu nhập chạm đỉnh, vô cùng giàu có.

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