Tử vi ngày 21/11/2022: 3 con giáp được trời cho nhiều may mắn, suôn sẻ, thuận lợi khó ai bì kịp, phúc lộc dồi dào hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 06:42

Ngày 21/11/2022, 3 con giáp này sẽ được trời ban cho vô số lộc lá.

Tuổi Thìn

Ngày 21/11/2022, người tuổi Thìn sẽ tìm được định hướng vững vàng, đầy sức sáng tạo. Trước những thử thách hay nhiệm vụ khó khăn, họ đều không đầu hàng, nhất quyết làm đến cùng. Cùng với sự bền bĩ dẻo dai vốn có, họ càng kiên nhẫn làm cho được. Và nhờ những may mắn có được từ quý nhân, dù có khó khăn thế nào họ đều có thể thành công.

Ngày 21/11/2022 sẽ là ngày nhiều cơ hội quý giá với người tuổi Thìn, phải nắm bắt nhé!

Tử vi ngày 21/11/2022: 3 con giáp được trời cho nhiều may mắn, suôn sẻ, thuận lợi khó ai bì kịp, phúc lộc dồi dào hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ngày 21/11/2022 sẽ là ngày nhiều cơ hội quý giá với người tuổi Thìn, phải nắm bắt nhé! Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày 21/11/2022 sẽ là thời điểm “đại cát đại lợi” với người cầm tinh con trâu. Bởi vì, con giáp này sẽ được sao Thiên Đức chiếu mệnh, tài phúc song hành, vận may tới tấp. Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn thuộc tuýp người dũng cảm, luôn xông pha lên phía trước, dám đối đầu với nhiều thử thách.

Với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị nên người cầm tinh con trâu không chỉ ngồi chờ thời cơ mà luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu này giúp người tuổi Sửu đạt được không ít thành công trong công việc.

Ngoài tài lộc vượng, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển theo hướng rất tích cực. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân, người đã có gia đình thì cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Ngày 21/11/2022, người tuổi Mão sẽ được quý nhân “đưa đường chỉ lối”. Từ đó, đường tình duyên của con giáp này sẽ vô cùng vượng; không chỉ được nhiều người theo đuổi mà tuổi Mão còn sớm tìm được “đức lang quân” cho mình.

Tuy nhiên, tình duyên nở rộ không có nghĩa là sẽ có một kết thúc viên mãn bằng việc cưới hỏi. Bởi vì, theo tử vi học, mối tình của quý cô cầm tinh con mèo sẽ có dấu hiệu ngăn cản từ phía gia đình.

Bởi vậy, đừng vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào. Hãy tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước khi hành động để tránh tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tình yêu và tình cảm gia đình trở nên rạn nứt.

Đối với người đã kết hôn, đời sống hôn nhân và gia đạo khá hài hòa, hầu như không xảy ra biến cố lớn. Vì vậy, các cặp vợ chồng tuổi Mão nếu có ý định sinh con trong năm Kỷ Hợi thì sẽ sớm được mãn nguyện. Bởi vì, vận khí của đứa trẻ này sẽ rất vượng, giúp gia đình trở nên hạnh phúc, mạnh khỏe, đường làm ăn cùng thêm phần thuận lợi, phát đạt.

 

 

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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