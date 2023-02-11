Tử vi ngày 21/1 âm lịch: Mưa tài lộc như trút nước, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền vàng, một bước vào giới giàu sang

Tử vi dự báo, trong ngày 21/1 âm lịch, những con giáp may mắn này dù có khó khăn thì cũng nhanh chóng vượt qua.

Tuổi Thân

Trong ngày 21/1 âm lịch nhờ sự che chở của cát tinh mà đường tài vận của tuổi Thân đang có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Đối với những người tuổi Thân mà đang làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới.

Tuổi Thân nổi tiếng làm việc nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ nên cuộc sống con giáp này đang được nâng cao mỗi ngày. Trong thời gian này, công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng được thu hoạch xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, trong ngày 21/1 âm lịch, người tuổi Tỵ vừa gặp Thần Tài lại vừa được ông Tơ, bà Nguyệt ban duyên, bản mệnh sẽ có cơ đội tìm kiếm được một nửa của mình mong đợi từ lâu. Công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó

Với những người làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục. Đặc biệt, người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẵn có thì đường tài vận cực kỳ viên mãn, buôn bán phát đạt, tài lộc sẽ có sự tăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần được các vị thần may mắn chiếu cố, cuộc sống cực kỳ thăng hoa, phát tài. Đặc biệt, trong ngày 21/1 âm lịch, những con giáp tuổi Dần sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Những người tuổi Dần làm công ăn lương được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách của tập thể, từ đó tìm được cơ hội thăng quan tiến chức. Đây cũng là cơ hội để thử thách khả năng của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-ngay-21-1-am-lich-mua-tai-loc-nhu-trut-nuoc-3-con-giap-lay-ro-hung-tien-vang-mot-buoc-vao-gioi-giau-sang-551816.html