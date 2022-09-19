Tử vi ngày 20/9/2022: Top 3 con giáp tài lộc thăng hoa, chuyện vui, sự nghiệp đều thăng tiến, ngồi không thảnh thơi tiền cũng đè bẹp người

Tuổi Dần chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều cơ hội làm giàu trong ngày 20/9/2022. Bạn thông minh, bản lĩnh nên giải quyết mọi việc nhanh như trở bàn tay. Cũng vì vậy, cấp trên tin tưởng và giao cho bạn nhiều trọng trách quan trọng, có cơ hội thăng tiến. Dần nên tận dụng cơ hội để tìm cho mình nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc. Đảm bảo đường công danh của bạn sẽ thăng tiến không ngừng.

Phương diện tình cảm của tuổi Dần khá vượng, vận đào hoa rực rỡ. Bạn có cơ hội gặp nhiều người nên sẽ nhanh chóng thoát ế. Ở những người tuổi Dần luôn có sức hút rất mạnh, vừa lạnh lùng vừa ấm áp nên được người khác phái theo đuổi, tán tỉnh trong thời gian sắp tới.

Tuổi Tỵ

Vận mệnh của người tuổi Tỵ vô cùng hanh thông, tài lộc kéo nhau đổ về trong ngày 20/9/2022. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình cho mọi người thấy. Những khó khăn ở thời gian trước không còn đáng sợ khiến bạn phải đau đầu. Đây là thời điểm bạn ngồi không thảnh thơi, chờ đợi thành quả của mình đã cố gắng trong suốt thời gian qua.

Tuổi Tỵ vốn rất chăm chỉ và có ý chí nên làm việc gì cũng thành công, được nhiều người yêu mến. Nhất là cấp trên luôn dành nhiều ưu ái cho bạn. Bạn khá khiêm tốn nên được lòng nhiều người. Đây cũng là tính cách mà mọi người luôn yêu mến bạn. Phương diện tình cảm của tuổi Tỵ trong thời điểm này cũng vô cùng rực rỡ. Bạn đi đến đâu đều trở thành trung tâm được mọi người chú ý. Nói chung vận mệnh của bạn trong thời gian tới sẽ vô cùng khởi sắc.

Tuổi Mão

Ngày 20/9/2022 tới là thời điểm để những người tuổi Mão tỏa sáng như sao trên trời, sự nghiệp thăng tiến không ngừng nghỉ. Bạn được quý nhân đứng sau phù trợ nên làm việc gì cũng mang lại thành tựu đáng nể. Tuổi Mão có khả năng giao tiếp tốt nên được nhiều người yêu mến. Vì vậy, bạn nên nắm bắt cơ hội để sự nghiệp có nhiều bước tiến vượt trội.

Những dự định cá nhân, ước mơ của bạn cũng sẽ nhờ những mối quan hệ đó mà thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, đường tình duyên của người tuổi Mão khá hanh thông. Bạn được nhiều người đem lòng mến mộ bởi sự tài hoa, khéo léo hơn người. Chuyện tình duyên sẽ đẹp như trong phim khiến nhiều người thèm khát.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.