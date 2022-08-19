Tử vi ngày 20/8/2022: 3 con giáp CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN HỶ SỰ, trúng số độc đắc may mắn ngập đầu, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 09:41

3 con giáp có tên dưới đây may mắn triền miên trong ngày 20/8/2022.

Tuổi Mùi

Ngày 20/8/2022, tuổi Mùi chắc chắn gặp được quý nhân, có người giúp bạn. Người cho bạn vay tiền để đầu tư làm ăn bạn nhất định phải nhớ và trả ơn nhé. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, liều lĩnh và dũng cảm là điều rất cần để thu về số tiền lớn. Chỉ như vậy bạn mới có cơ hội trở thành đại gia trong lòng người bạn đời của mình.

Hơn nữa, ngày 20/8/2022 bạn có cơ may trong trò chơi may rủi nên có cơ hội thì hãy thử xem sao nhé. Công việc của bạn cũng tự nhiên tốt hơn, sếp đề xuất cho bạn đi nước ngoài và gặp được các đối tác lớn. Đây là điều mà bạn mong ước bấy lâu nay.

 

Tử vi ngày 20/8/2022: 3 con giáp CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN HỶ SỰ, trúng số độc đắc may mắn ngập đầu, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ngày 20/8/2022, tuổi Mùi chắc chắn gặp được quý nhân, có người giúp bạn. Ảnh minh họa: Internet

 

 Tuổi Tý

Tuổi Tý sau nhiều ngày vất vả kiếm tiền, tích cóp, cuối cùng đã mạnh dạn đầu tư làm ăn. 

Số tiền bạn kiếm được hãy gửi ngân hàng và thêm vốn đầu tư. Đảm bảo ngày 20/8/2022 viên mãn nhất để bạn kiếm bạc tỉ, mua nhà mua xe, khiến gia đình bạn tự hào, bạn đời quan tâm, yêu thương hơn nữa.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ và hơn hết họ là những người được trời ban số mệnh của Rồng, có quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Ngày trước tuy rằng họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt trong ngày 20/8/2022, vận may của tuổi Thìn bất ngờ lội ngược dòng.

Đối với những người đang gặp trục trặc trong sự nghiệp và nhân duyên thì đây chính là thời điểm hoàng kim giúp bạn giải quyết được tất cả. Nếu như mọi thứ suôn sẻ thì ngày 20/8/2022 sẽ là ngày đáng nhớ với tuổi Thìn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong vòng 3 ngày tới (19/8 - 21/8), 3 con giáp đỏ nhất bàng vàng, tài lộc bùng nổ, ngã ngay hố vàng, ngồi êm trên đống tiền, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Trong vòng 3 ngày tới (19/8 - 21/8), 3 con giáp đỏ nhất bàng vàng, tài lộc bùng nổ, ngã ngay hố vàng, ngồi êm trên đống tiền, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

3 con giáp dưới đây số đỏ hơn son, tài lộc dồi dào, đụng đâu ra tiền ở đấy, vàng bạc đeo đầy người, trở thành đại gia khét tiếng.

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