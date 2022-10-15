Tử vi ngày 2 ngày (16 và 17/10): 3 con giáp quật khởi, Quý Nhân gõ cửa, tài vận lên hương, tài lộc tụ về nhà, may mắn tới tấp

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 10:18

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là lúc 3 con giáp này vươn dậy, khả năng kiếm tiền và làm giàu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Hai ngày này, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Tử vi ngày 2 ngày (16 và 17/10): 3 con giáp quật khởi, Quý Nhân gõ cửa, tài vận lên hương, tài lộc tụ về nhà, may mắn tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là những người vô cùng tài năng. Họ vừa thông minh lại nhanh nhẹn, khéo léo, có óc quan sát và thẩm mỹ tốt. Bên cạnh đó, họ còn là những người có tham vọng, một khi làm việc gì cũng đều đề ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu, do đó cũng dễ đạt được thành tựu hơn người.

Tử vi ngày 2 ngày (16 và 17/10): 3 con giáp quật khởi, Quý Nhân gõ cửa, tài vận lên hương, tài lộc tụ về nhà, may mắn tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, tuổi Thìn là một trong số các con giáp có vận số to đẹp. Nếu biết nắm bắt các cơ hội, thể hiện tài năng đúng lúc, đúng chỗ, tuổi Thìn có thể thành công lớn, có một cuộc sống sung túc, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả được hết, tinh thần và vật chất đều viên mãn. Đặc biệt, tử vi học có nói sắp tới chính là lúc tuổi Thìn giống như những chú rồng nằm im nép mình chờ thời có cơ hội vươn dậy mạnh mẽ, làm chủ vận mệnh trong tay, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà cuộc sống còn có nhiều tin vui đáng chờ đợi. 

Tuổi Tý

Về công việc, tuổi Tý được cho là sẽ trải qua nhiều sự thay đổi tích cực trong 2 ngày này Họ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện các kỹ năng của mình trước các cấp trên. Để có thể nắm bắt được các cơ may này, tuổi Tý cần phải chăm chỉ làm việc và không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy thế mạnh của mình.

Tử vi ngày 2 ngày (16 và 17/10): 3 con giáp quật khởi, Quý Nhân gõ cửa, tài vận lên hương, tài lộc tụ về nhà, may mắn tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi được giao những dự án lớn, tuổi Tý sẽ có lúc cảm thấy không tự tin về chính bản thân mình, nhưng hãy nhớ rằng dưới ảnh hưởng của năm Dần, sự nghiệp của họ sẽ có nhiều thuận lợi, chỉ cần cố gắng hết mình thì thành quả sẽ tự tìm đến với họ. Đây cũng là lúc để tuổi Tý thay đổi công việc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Top 3 con giáp này đón nhận những làn sóng hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông vào cuối năm.

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