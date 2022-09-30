Tử vi ngày 2 ngày (1 và 2/10): 3 con giáp khổ tận cam lai vào cuối tháng 9, bước qua tháng 10 công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 13:15

Vào thời gian này mọi người đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để lấy lại những gì đã bỏ lỡ và mong muốn sẽ gặp được may mắn. Dưới đây là 3 con giáp khổ tận cam lai, bước qua tháng 10 tình tiền viên mãn.

 

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại. Vào tháng 10, cung Tài Bạch xuất hiện cát tinh Văn Xương nên nếu Thân có thể nắm bắt được cơ hội thì không chỉ may mắn ngập tràn mà còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

Tử vi ngày 2 ngày (1 và 2/10): 3 con giáp khổ tận cam lai vào cuối tháng 9, bước qua tháng 10 công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Thân còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để lo cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Họ có thể đi làm từ sáng tới tối. Thế nhưng, chỉ cần họ về đến nhà là sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm. Có thể nói tuổi Sửu, dù nam hay nữ thì đều là mẫu người hướng về gia đình. 

Tử vi ngày 2 ngày (1 và 2/10): 3 con giáp khổ tận cam lai vào cuối tháng 9, bước qua tháng 10 công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10, tuổi Sửu là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi, gặp được nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Gặp được quý nhân phù trợ, họ có thể thành công lớn với việc kinh doanh, nhất là khi kết hợp làm ăn với một số đồng nghiệp cũ. Chính vì thế, những người tuổi Sửu có "máu" kinh doanh, lại đang có mối quan hệ tốt với một đồng nghiệp cũ thì nên nhạy bén xem xét việc hợp tác vào lúc này. Tuy nhiên, cũng đừng vì đang gặp may mắn mà tuổi Sửu quên đề phòng, nhất là trong chuyện tiền nong hay công việc, Sửu nên nhớ là hãy chọn đối tác một cách thông minh. 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Tử vi ngày 2 ngày (1 và 2/10): 3 con giáp khổ tận cam lai vào cuối tháng 9, bước qua tháng 10 công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 2022, bước sang tháng 10, vận số của người tuổi Tý được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều cải thiện đáng mong chờ. Tuổi Tý sẽ có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết lại trơn tru bất ngờ. Con giáp này sẽ gặp được nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Đây là giai đoạn người tuổi Tý sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ làm nên thành công cho mình trong tương lai.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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