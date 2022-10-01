Tử vi ngày 2/10: Top 3 con giáp là "con cưng" của Thần Tài, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà, giàu nứt vách một vùng 

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 08:13

Bước vào ngày này 3 con giáp sau đây sẽ có vận trình vô cùng rực rỡ, tỏa sáng trong mọi mặt của cuộc sống.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Họ luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin. Con giáp tuổi Tuất lo lắng rằng mình sẽ thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau 1 thời gian ngắn.

Tử vi ngày 2/10: Top 3 con giáp là 'con cưng' của Thần Tài, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà, giàu nứt vách một vùng  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 10, những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Tuất để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ. Người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công. 

Tuổi Mùi

Mùi luôn là người ngay thẳng và chân thật. Con giáp này rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Mùi rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong công việc, người tuổi Mùi sáng tạo và có tài lãnh đạo.

Tử vi ngày 2/10: Top 3 con giáp là 'con cưng' của Thần Tài, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà, giàu nứt vách một vùng  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, Mùi sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý. Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Trong thời gian này, Mùi cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Mùi và người ấy có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc đang đón chờ ở phía trước.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn hiền lành, sống tình cảm, luôn suy nghĩ cho người khác nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Người tuổi Mão sống thiên về cảm xúc nhiều hơn vật chất nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc sống.

Tử vi ngày 2/10: Top 3 con giáp là 'con cưng' của Thần Tài, mau may túi 10 gang gánh vàng về nhà, giàu nứt vách một vùng  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Mão không quá giàu có nhưng họ cũng không phải sống trong nghèo khổ. Tử vi học có nói, trong tháng 10, cuộc sống tuổi Mão sẽ thay đổi lên một tầm cao mới. Đặc biệt là trong thời gian đầu tháng, tuổi Mão sẽ gặp được may mắn, ngoài ra họ còn gặp được quý nhân, người này có khả năng giúp tuổi Mão đổi đời. Cờ đã nắm trong tay, việc cần làm của tuổi Mão chính là tiến về phía trước, vinh hoa phú quý vẫn đang chờ bạn. Cuối tuần, tuổi Mão sẽ gặp được tin vui giúp họ vui vẻ và phấn khởi bất ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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