Tử vi ngày 18-22/9: Những con giáp đột ngột gặp hạn hung tinh, vận trình xui xẻo kéo dài, thất thoát tiền bạc số lượng lớn

Tử vi nói trong những ngày này, hung vận tăng lên nhanh chóng khiến tuổi Tý gặp nhiều tình huống khó khăn. Trong tháng, Nguyệt Lệnh lâm Tử cộng thêm hung tinh Thiên Cẩu chiếu mệnh, nhiều thách thức ập tới khiến tuổi Tý không được an nhàn. Bản mệnh con giáp này cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá, không nên đưa ra các quyết định một cách vội vàng.

Trong thời gian này, việc giữ được tài lộc ổn định có thể coi là điểm sáng trong cuộc sống của tuổi Tý. Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang hay bắt đầu một kế hoạch mới do vận khi bất ổn. Tinh thần của tuổi Tý cũng thường xuyên rơi vào căng thẳng. Nếu suy nghĩ quá nhiều, áp lực không được giải tỏa, con giáp này có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe . Tuổi Tý tốt nhất nên tìm cách thư giãn, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Xui xẻo là điều chẳng ai muốn nhưng khi cái vận đen tới thì khó mà tránh được. Không may khi tuổi Mùi lại phải trải nghiệm cảm xúc đó trong mấy ngày liên tiếp. Con giáp này có thể gặp không ít rắc rối trong công việc cũng bởi sự cứng nhắc và cố chấp, khăng khăng muốn làm mọi thứ theo ý mình nên đến khi phát hiện ra sai sót thì mọi chuyện đã đi quá xa.

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Bản mệnh cần phải linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống, có chính kiến là tốt nhưng không phải lúc nào nhận định của bản thân cũng chính xác hoàn toàn. Khi nhận được lời góp ý trái ngược, bạn nên nhìn nhận, đánh giá lại bản thân trước khi phủ nhận hoàn toàn. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng không được thuận lợi, có những sự khác biệt và bất đồng khiến cả hai nảy sinh nhiều cãi vã rất gay gắt. Người tuổi này nên tiết chế cảm xúc để giảm căng thẳng, nếu như tình cảm đủ lớn thì chắc chắn sẽ biết nhường nhịn đối phương để cho hai bên hạnh phúc dài lâu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm