Tử vi ngày 17/6/2023: Đúng 9h, 3 con giáp gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong công việc, cần thận trọng hơn trong mọi việc vì có tiểu nhân quấy rối

Kiếp Tài chiếu mệnh cảnh báo người tuổi Ngọ cẩn thận kẻo mất mát tài liệu, hao tổn công sức trong công việc trong ngày 17/6/2023. Bên cạnh đó bạn cũng phải tránh xa tay chân cấp dưới, chính quyền, cãi vã để tránh được vạ lây trong những ngày tới đây.

Những nỗ lực của bạn thời gian vừa qua chỉ thu về một chút thành quả không đáng kể nên bạn trở nên trầm lặng hơn, không buồn tham gia tán gẫu cùng mọi người. Tiền bạc thì lao đao khó kiếm, công sức bỏ ra thành số 0 nên khó mà nghĩ tích cực được.

Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời vì lâm Tự Hình. Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là Mặt Trời, hai là lòng người. Có thể hôm nay người ta tốt với bạn nhưng ngày mai họ sẽ trở mặt nếu như nhận ra bạn không đem lại lợi ích gì.

Ngọ cẩn thận kẻo mất mát tài liệu, hao tổn công sức trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của Tuổi Mùi ngày 17/06/2023 sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Công việc của Tuổi Mùi ngày 17/06/2023 sẽ không được thuận cho lắm - nẢnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đối với người tuổi Thân, tương lai sự nghiệp không ổn định và đang gặp áp lực và sự chú ý của kẻ thù. Họ nên tránh xa những điều có thể gây rắc rối và không nên tò mò quá mức. Tuy nhiên, tài chính của họ sẽ phát đạt, và họ sẽ có lợi nhuận không nhỏ trong lĩnh vực công việc của mình.

Trong tình yêu, có nguy cơ xuất hiện người thứ ba tâm cơ, vì vậy người Thân và đối tác cần cẩn trọng hơn và không nên chủ quan.

Đối với người tuổi Thân, tương lai sự nghiệp không ổn định và đang gặp áp lực và sự chú ý của kẻ thù - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.