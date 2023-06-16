Tử vi ngày 17/6/2023: Đúng 14h, Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ, Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 13:30

Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ trong ngày 17/6/2023.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc rất mượt mà, suôn sẻ. Những người đang thi cử, xin việc, xin lên chức, tăng lương sẽ thuận lợi hơn người, cứ thế mà tiến hành công việc như dự định thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. 

Nhưng vận tình cảm thì ngược lại, vì lâm Tương Xung nên Tý hay cãi vã, gặp phải những người khiến bản thân bực bội. Tình cảm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi vả. Việc so đo, tính toán không nên tiếp tục vì nó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi mà thôi. 

Đường tài lộc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa cảnh báo con giáp này đi đâu cũng phải cẩn thận với tư trang cá nhân. Trước khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không cầm theo nhiều tiền kẻo kẻ gian lấy mất.

Tử vi ngày 17/6/2023: Đúng 14h, Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ, Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh 1
Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc rất mượt mà, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Bảy 17/06/2023 nói rằng, Tuổi Sửu khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Sửu và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng sự nghiệp, Tuổi Sửu có phần thể hiện những suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối của những người xung quanh. Con giáp này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt, rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công.

Tử vi ngày 17/6/2023: Đúng 14h, Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ, Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh 2
Sửu khá may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường thăng tiến trong sự nghiệp của người tuổi Dần ngày 17/6/2023 nhiều niềm vui hơn muộn phiền, và họ đang trên đà phát triển trong công việc, đã đạt được một số thành tựu đáng tự hào. 

Tình hình tài chính tăng trưởng ổn định, và đối với người độc thân tuổi Dần, nhanh chóng có thể bước vào mối quan hệ mới sau thời gian chia tay với người cũ.

Tử vi ngày 17/6/2023: Đúng 14h, Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ, Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Dần ngày 17/6/2023 nhiều niềm vui hơn muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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