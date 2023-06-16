Tử vi ngày 17/6/2023: Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, Mão 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc do Chính Ấn chiếu mệnh

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 15:01

Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, Mão 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc do Chính Ấn chiếu mệnh trong ngày 17/6/2023.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp Chính Ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này. 

Mặt tình cảm lâm Tương Phá nên cẩn thận gia đình bạn đang bị nói xấu, có tiểu nhân dòm ngó, đặt điều bôi nhọ. Gia đình bạn thế nào chỉ có bạn biết rõ nhất, những lời đàm tiếu ngoài khi tuy gây ra sự ức chế nhưng nó không đáng để bạn quan tâm, bơ đi mà sống. 

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ Mộc sinh Hỏa, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Tử vi ngày 17/6/2023: Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, Mão 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc do Chính Ấn chiếu mệnh - Ảnh 1
Mão gặp Chính Ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Bảy 17/06/2023 hôm nay, Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Thìn nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày Thứ Bảy này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tử vi ngày 17/6/2023: Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, Mão 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc do Chính Ấn chiếu mệnh - Ảnh 2
hìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong ngày 17/6/2023 sẽ nhận được nhiều thuận lợi khi bắt đầu các hành động mới. Con đường sự nghiệp phát triển tốt, và họ đang trên đà đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. 

Tình hình tài chính ổn định, và tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong lĩnh vực tài vận. Trong tình yêu, mối quan hệ sẽ phát triển tốt, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho tuổi Tỵ, trong khi đối với những người độc thân, có thể gặp một vài thử thách trong việc tìm kiếm mối quan hệ mới.

Tử vi ngày 17/6/2023: Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, Mão 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc do Chính Ấn chiếu mệnh - Ảnh 3
 Tỵ trong ngày 17/6/2023 sẽ nhận được nhiều thuận lợi khi bắt đầu các hành động mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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