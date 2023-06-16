Tử vi ngày 17/6/2023, Dậu có thể sẽ mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khi làm việc chung với nhau vì Hỏa khắc Kim. Bạn dần đánh mất kiểm soát và hành động nóng vội khi công việc không như ý. Khuyên Dậu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không muốn vướng phải những chuyện thị phi nơi công sở.

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Chính Tài chiếu vận. Những người biết chuyên tâm vào công việc chính hoặc thừa kế sản nghiệp từ gia đình sẽ có lộc. Ăn ở hiền lành thì sẽ làm ăn suôn sẻ.

Chuyện tình cảm đôi lứa không mấy hòa thuận, đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt. Con giáp này để cảm xúc chi phối quá nhiều mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bản thân với những người xung quanh.

Dậu có thể sẽ mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khi làm việc chung với nhau vì Hỏa khắc Kim - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy Thứ Bảy 17/06/2023 này, Tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên Tuổi Tuất trước khi làm việc gì trong ngày hôm nay cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Tuất muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Bù lại đường tài lộc của Tuổi Tuất trong ngày hôm nay tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng.

Tuất có vận trình hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi



Đối với người tuổi Hợi, mặc dù tiền tài và danh vọng của họ chưa bao giờ ổn định, nhưng sự thất bại sẽ là một bài học quan trọng giúp họ tự đánh giá giá trị và hiểu rõ mình cần gì và muốn gì.

Vận may tài chính sắp đến, áp lực về tiền bạc nhanh chóng được giảm bớt thông qua thu nhập từ công việc chính và các hoạt động khác.

Trong tình yêu, mối quan hệ gia đình của họ phát triển tích cực, và người độc thân có thể tìm được người bạn đời phù hợp và đáng yêu theo ý muốn.

Hợi vận may tài chính sắp đến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.