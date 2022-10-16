Tử vi ngày 17/10: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường được biết đến với tính cách cứng rắn, kiên cường. Tuy vậy, trong một số trường hợp, họ tỏ ra nóng nảy. Trong công việc, con giáp tuổi Dậu kiên trì, bền bỉ và có trách nhiệm. Họ cần cù lại tỉ mỉ nên làm gì cũng suôn sẻ. Trong ngày 17/10, người tuổi Dậu được dự đoán có quý nhân phù trợ.

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, biết vận dụng khả năng và mọi cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ sống có kế hoạch, biết tích lũy để cuộc sống sau này an yên và giàu có. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, đến giai đoạn trung vận họ sẽ càng thăng hoa rực rỡ hơn.

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong ngày 17/10 này, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ. Ngay khi nắm bắt được thời cơ thích hợp, tuổi Tý nhớ phát huy hết thế mạnh của bản thân, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được nhiều đối tác tiềm năng, giúp sự nghiệp sau này thịnh vượng.

Tuổi Sửu

Sửu là người cẩn thận, hay lo xa nên đôi khi thường suy nghĩ quá mọi việc, ảnh hưởng tới tâm trạng chung. Lúc này, bằng bản tính hòa đồng, vui vẻ, người tuổi Sửu thích chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Sự thiện ý giúp họ được mọi người xung quanh quý mến. Nhờ đó, khi có rắc rối, họ cũng sẽ nhận được sự giúp sức về mặt tinh thần và vật chất từ bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh. Những quý nhân này sẽ giúp bản mệnh “gỡ rối” và giải tỏa nhiều phiền muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu tự tạo ra may mắn cho mình khi vô tư giúp người và được họ vui vẻ hỗ trợ lại, là con giáp tài lộc rủng rỉnh nếu biết cách lên kế hoạch chi tiêu. Đây cũng là giai đoạn mà người tuổi Dậu nên rèn luyện ý chí cho mình tập trung toàn bộ tâm huyết cho công việc và sự nghiệp của mình. Với sự năng nổ, nhiệt tình trong mọi việc, họ thường có được những đánh giá trích cực từ cấp trên. Nếu biết tận dụng trong giai đoạn này thì sớm muộn gì cũng đạt được sự bứt phá.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.