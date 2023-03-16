Tử vi ngày 16/3/2023: Cô thương Mẫu độ 3 tuổi phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền của một kho, kinh doanh đại vượng, tài lộc nối đuôi nhau đến

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 07:35

Tử vi dự đoán ngày 16/3 này sẽ có 3 con giáp giàu lộc phát tài, làm ăn thăng tiến liên tục nên niềm vui về không ngơi.

Tuổi Tý

Vào ngày 16/3 này, tài vận của người tuổi Tý có thể nói là một bước tới trời, cực kỳ rực rỡ. Sự nghiệp phát triển không ngừng, công việc ngày càng thuận lợi. Họ vừa được đồng nghiệp ngưỡng mộ vừa được cấp trên chú ý, đề bạt.

Tử vi ngày 16/3/2023: Cô thương Mẫu độ 3 tuổi phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền của một kho, kinh doanh đại vượng, tài lộc nối đuôi nhau đến - Ảnh 1

Cũng nhờ vậy, uy tín của tuổi Tý tăng cao, có thể được thăng chức, kiếm tiền ngày một dễ dàng. Không chỉ có thể, bốn phương tám hướng họ đều được thần Tài ưu ái, phú quý khởi sinh, đầu tư thắng lợi, tiền vào như nước.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 16/3 này những người tuổi Mùi chính là con giáp cầu được ước thấy cuộc sống hanh thông giàu sang ít ai sánh bằng. Người tuổi Mùi nếu như còn độc thân sẽ có thể tìm thấy tình duyên đích thực của mình. Với người có tình duyên có đôi có cặp thì càng thêm phần viên mãn hạnh phúc. Tử vi cho biết người tuổi Mùi càng nỗ lực bao nhiêu thì túi tiền càng trở nên đầy đặn bấy nhiêu.

Tử vi ngày 16/3/2023: Cô thương Mẫu độ 3 tuổi phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền của một kho, kinh doanh đại vượng, tài lộc nối đuôi nhau đến - Ảnh 2

Lời khuyên cho người tuổi Mùi là hãy nắm lấy thời gian may mắn cơ hội vàng mười trời cho này cố gắng tạo dựng sự nghiệp cho mình làm tiền đề cho tương lai thêm phần rực rõ.

Tuổi Mão

Từ đầu năm tới nay, vận thế của người tuổi Mão thường không được tốt cho lắm. Nhiều rắc rối cứ bất chợt xảy ra khiến bạn phải tốn công tốn sức giải quyết, những kế hoạch đang dang dở đôi khi cũng phải gác lại.

Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng không ngừng, không chịu đầu hàng trước khó khăn, thử thách nên cuối cùng bản mệnh cũng nhận lại được sự hồi đáp tương xứng.

Tử vi ngày 16/3/2023: Cô thương Mẫu độ 3 tuổi phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền của một kho, kinh doanh đại vượng, tài lộc nối đuôi nhau đến - Ảnh 3

Vào ngày 16/3 này chính là lúc bạn hốt vàng hốt bạc, cho dù bạn đang làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa.

Xem tài lộc của 12 con giáp dịp Trung thu, người tuổi Mão làm công ăn lương ắt tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của mình, và bạn có cơ hội được thưởng lớn nếu bạn đem lại được nhiều lợi ích cho công ty.

Với người làm đầu tư kinh doanh, bạn có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn. Song phương có thể bắt tay hợp tác cùng làm nên nghiệp lớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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